產評：華經濟步履蹣跚　救市就緒待疫散

中國經濟飽受變種疫情之苦，作為全國航運與金融中心的上海市因防疫而封鎖，折射出的停擺效應，已反映在4月份各項惡劣的經濟數據上。為了扭轉弱勢，當局正以更大力度、更全面的措施去穩定經濟。不得不承認的是，新冠病毒已變種，且持續不散，當局既要對防疫保持警惕，踔厲奮發推動復工復產，同時也得着手優化各項政策，既能盡最大努力保住人民性命健康，也得確保社會可持續發展，才有條件應對錯綜複雜的內外挑戰。

在新冠疫情爆發之前，中美已打響貿易戰，美國主張「美國優先」政策，鼓勵美企撤離中國，回歸美國本土生產。可中國的製造業產業鏈是世界最完備，加上中國人刻苦耐勞，故見貿易戰並未有動搖中國作為全球第二大經濟體和全球最大製造國的地位。

可一場疫情帶來了變數。2020年初爆發的新冠病毒歷經多次變種，至今仍未斷尾，一波又一波的疫情來襲，影響着全球的製造和物流供應鏈。各地政府和企業為了適應這場持久戰，不得不改變策略，增加在銷售市場的在地生產，以減少物流風險，並尋找替代供應，實行多元化採購，以盡量減少依賴單一市場。

如是者，全球正被迫重構供應鏈，中國誠然早已面對挑戰。沒料到首季以來先是香港爆發第5波疫情，繼而是深圳、廣州、上海、北京相繼爆發。部分重點地區封城防疫已逾兩個月，大大影響物流、生產和消費，頓令「內循環」亮紅燈，亦促使部分外資企業下定決心嘗試在華以外地方生產或營運。

如是者，這一波疫情對中國經濟不僅造成短暫影響，更無可避免削弱國際供應鏈地位，必須盡快扭轉弱勢，穩定市場信心，保住內部需求，免得市場確立悲觀預期，屆時若想再次催谷需求，只怕事倍功半，讓經濟百上加斤。

目前內地已着手放鬆內房調控，皆因要穩經濟，最重要是穩資產價格，房地產市場必須要穩，否則不但影響金融系統穩定性，更會進一步打擊民生消費。另一方面，當局正全方位向中小微企及關鍵產業提供支援，以財政補貼、稅費減免等支持企業渡過難關，從而穩住就業市場。此外，上海市近日已就各行各業復工復產提出清晰的時間表，向企業派定心丸。

這場持久的疫情，誠然考驗各地政府的治理能力。作為一個擁有14億人口的大國，內地施以符合國情的對策，無論以感染及死亡人數看，防疫抗疫成績毋庸置疑，只是凡事皆有代價。新冠病毒不斷在變，將繼續影響人流物流，加上如今全球不少地區都開放邊境，經濟復甦賽競爭激烈，內外壓力愈來愈大，故得思考在「動態清零」政策的同時，因應醫療條件、人口分布和城市功能各異，實施差異化的防控試點，以優化政策，平衡各項風險，確保居民健康、社會民生、經濟商貿皆運行有序。觀乎內地政府已備好救市良策，相信只待疫情緩和，就可看到經濟報復式反彈，畢竟對居民而言，疫下保了命，接下來得設法應付存活下來的各項生活挑戰。