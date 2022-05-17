正論：專家之言要分清　谷針怎能無止境

身在資訊爆炸的年代，假消息假新聞滿天飛，政客出爾反爾，普羅百姓若要分清楚那些資訊可靠，都是要看來源，尤其是牽涉專業範疇，不信專家信誰？在疫情下不少市民都把醫學專家當作指路明燈，可是漸漸發覺，盡信專家往往更加混淆，因為不同專家有不同意見，跟了一個又如何跟另外一個。

兩年抗疫，市民對「專家」這個字詞開始有新的體會，不少人物讀過醫科，即使未讀過傳染病科，都爭相出來表達對防疫意見，不排除有人是為出風頭，想撈一點政治油水，又或增加知名度，對生意有更大幫助，當然大部分都是出於善意，希望能出力助抗疫，然而好心有時會做壞事，特別是，今次新冠肺炎病毒是新事物，其實大家都在摸索階段，有人用十九年前的沙士經驗來比較，但沙士患者通常是重症難以四周傳播，但現在Omicron變種患者卻可以沒有症狀，全世界最頂尖的醫學專家都束手無策，疫苗是急就章豁免了許多程序才可以推出，科學在於實踐，有誰敢說自己是Omicron 病毒權威？

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉日前表示香港有可能會於兩周後爆發第6波疫情，以其江湖地位，立即成為全城焦點，不過坊間反應大都是擔憂放寬了的禁令會否又再收緊，商家怕再次「食穀種」。梁卓偉是專家，來自同一學府的港大感染及傳染病中心總監何栢良也是專家，態度卻截然不同，指專家的預測有時候會「警鐘誤鳴」，例如港大預測堅尼地城一帶或會出現爆發，叫學生不要區內堂食，但結果該區卻並非重災區。何呼籲市民毋須太擔心，不應讓零星個案影響社會「復常」。梁何之言大有分別，那究竟市民應該相信誰？政府又會接受哪位專家的意見？

何栢良過往言論未必和政府同步，但在「谷針」方向卻是異曲同工，昨日他表示仍有逾100萬市民未接種第3針新冠疫苗，敦促政府採用行政手段再推高疫苗接種率，現時並非檢討「疫苗通行證」的適當時間。其實現有的措施已經引起相當的不便，怨氣不絕，有人變相被禁光顧餐廳，要和朋友在公園慶祝生日，又不能看戲，無奈要光顧美資串流平台。何醫生要求政府再加辣，有沒有考慮到市民和商家的處境。記得之前有醫生提議乘坐公共交通工具都要打齊疫苗，大家可以想像一旦推行會引起何等混亂？

最近有醫生指出打兩針未必足夠防禦新冠病毒，提出打3針才可以進入食肆，但最近爆出的餐廳群組，患者多已打了3針，證明疫苗功效的限制，連梁卓偉也承認疫苗未能防止感染，頂多是幫助避免重症，政府和一些專家谷針的思維，拜託也要檢討一下。久病成醫，經過多時抗疫，市民都有一定心得體會，要說服他們打第4針，打第5針，請拿出理據來，單靠製造不便來谷針，催谷的會是沖天怨氣！