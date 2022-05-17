世界視線：仇恨槍擊內幕深　主流美媒齊噤聲

美國紐約州水牛城一個黑人社區日前發生槍擊案，受極右思想荼毒的18歲白人青年金德倫在超市亂槍掃射，奪去10條無辜的性命。槍手事前曾公開行動計劃，但主流美媒對當中關鍵內容避而不談。美媒集體自我審查實在啟人疑竇，背後與俄烏戰爭有莫大關係。

金德倫事前把行動計劃上載至互聯網，並直播案發經過，手法與2019年新西蘭基督城清真寺大屠殺劊子手塔蘭特相似。行動計劃封面是一個象徵新納粹主義的黑太陽圖案，表明金德倫與新納粹關係密切。無獨有偶，金德倫承認受塔蘭特啟發而行兇，後者亦佩戴黑太陽飾物作案，充分說明新納粹在兩宗慘劇中的角色。在主流美媒報道中，沒有提到金德倫的計劃書有黑太陽，只提到他對外國移民取代白人的陰謀論深信不疑。

時隔3年，黑太陽圖案竟成為報道禁忌，傳媒風向轉變其實與當前國際形勢有關。目前鮮有新納粹組織可合法及公開存在，烏克蘭極端武裝亞速營是一個特殊例子。它的徽章設計採用黑太陽，可見與金德倫及塔蘭特甚有淵源，但沒有一家美媒提及三者關係。事實上，塔蘭特落網後供稱受極端思想亞速營影響，而金德倫是模仿前者在水牛城大開殺戒，反映亞速營向外輸出極端思想，或多或少刺激全球不同國家的仇恨襲擊。

眾所周知，亞速營在烏東頓巴斯迫害俄裔居民，犯下酷刑及戰爭罪行指控，與普世價值背道而馳。惟美國國防部出於扶植反俄武裝需要，無視亞速營是新納粹組織的事實，提供訓練支援。在俄烏戰爭背景下，美國政治輿論幾乎一面倒支持基輔，探討亞速營與仇恨罪案關係的報道，會立刻標籤為政治不正確，並扣上協助俄羅斯宣傳醜化烏克蘭的帽子。

令人擔憂的是，美國槍枝氾濫成災，不少極右分子曾往烏克蘭接受亞速營訓練，他們回國後便成為計時炸彈，隨時反噬一口。為了達成戰略目標，美國不惜與極端組織打交道。歷史經驗告訴我們，美國當年援助阿富汗聖戰士對抗蘇軍，助長回教極端思想流行，為911恐襲埋下伏線。時移世易，合作對象改為亞速營，恐提供土壤予新納粹思想滋長。