功夫茶：行為指引小修補　司法改革就唔做

本港家吓亂象頻生，諸如黑社會等不法狂徒之所以橫行無忌，無疑係源於有啲政府部門「有法不依，執法不嚴，違法不究」。其中，司法機構受到嘅輿論批評最多，甚至連「司法獨立」嘅美名，都被譏諷為「司法獨大」，法官公正不阿形象幾乎破產，民望跌至谷底！有見及此，各界都希望司法機構可以做番啲嘢，例如進行司法改革；殊不知，司法機構尋日發表長達44頁嘅2022《法官行為指引》，只係一啲小修小補，幾乎就於事無補，實在令人失望透頂。

呢，終審法院首席法官張舉能都承認，《指引》自2004年首度發表以嚟，有關司法行為嘅議題有過唔少議論同發展，依家係合適嘅時候進行檢討同更新。而經修訂後嘅《指引》，的而且確有因應目前形勢，添加咗唔少內容，例如明確加入咗避免不必要地公開個人資料嘅條文，又加入咗關於社交媒體和「起底」等全新內容，同時加入咗處理涉及公眾爭議案件嘅一般原則，以及有關法庭內嘅言行舉止，仲有喺履行司法職能時，對於訴訟各方同他人作出評論方面嘅指引，其中就包括咗要求法官應以禮待人之類，總之就避免不必要嘅言行，注意自己言行可能造成嘅公眾觀感等啦。

嗱，功夫茶並唔係話今次修訂冇用，或多或少都符合現實需要嘅，各界都大致認同。例如有本身係律師嘅議員認為，更新《指引》係合適且有必要性，法官應約束自身行為，唔係就會削弱外界對法官處事嘅公正性。另外有專家都認為，依家正係時候更新《指引》，不過就特別提到，假如法官被「起底」，「起底」本身已經屬刑事，又使乜再請示法院領導，直接報警咪得；喺呢方面，專家似乎比司法機構更清醒噃！

雖則話修訂《指引》符合現實需要，之不過係咪能夠徹底改善法官喺市民心目中嘅形象呢，最多咪改善些少，坦白講，完全做唔到對症下藥囉！舉例話《指引》要求法官要以禮待人咁，家吓啲法官好冇禮貌咩，唔通有法官喺法庭上「妖」人？無㗎嘛！對於法官，市民批評得最多係乜？司法不公囉！好似有啲案例，可以表證成立但罪名不成立，咁都得嘅，正常人都會覺得奇怪啦，自然想問︰法庭究竟係執行公義，抑或查實玩緊文字遊戲呢？

仲有㗎！法官戴假髮係英殖時代陋習，何止功夫茶，好多市民都認為要去之而後快，咁先可以樹立管治新風！心中有法，又使乜笠住頂假髮？唔通頂假髮有特異功能，笠上去就可以變成法官咩？香港嘅法官，又使乜遵從外國嗰套，堅持呢啲不必要嘅刻板形象呢。功夫茶相信，比起外表，港人更注重法官嘅內在，實實在在咁公平審案就夠㗎啦！