開始有不少人擔心中美之爭會帶來對香港金融的制裁。這已經不是杞人憂天，而是大有可能的發展。新一屆政府可能便要把這樣的可能性列為首要的政策工作，而且能容許就政策進行調查研究和規劃構思的時間未必足夠。

香港要防的最大衝擊是對港元匯率的打擊。聯繫匯率是把港元與美元掛鈎，美國便很容易操縱美元來對付港元。最極端的做法是禁止港元與美元的兌換，港元失去了支撐，港元的金融體系便難以運作。應對之策，當然是捨棄對美元掛鈎，改與其他貨幣建立關係。一是當美國施行制裁才臨時應變，震動與損失會十分巨大，轉變體制會增添了許多困難。二是及早取消聯繫匯率，改用新制，避免制裁帶來的龐大損失。後者從任何角度看，不僅是未雨綢繆，更且是把港元匯率機制進行更合理的改善，應對美國來的可能制裁，以及其後的金融變局。

轉換的體制，最適當的相信是與一籃子貨幣掛鈎的管理浮動匯率制。不單止是與內地看齊，更可參考新加坡的成功經驗。匯率的浮動不是順從市場變動的即時調整，讓市場力量主宰，而是由政府或有關管理機構去管理，容許一定的時差。由於新加坡沒有公布一籃子貨幣的組合比例，市場並不易用各個貨幣的匯率來作出計算，匯率變動的主動權在於政府，有利與投機資金在匯率市場上的博弈，這個不透明性構成匯率防衞戰的一道前沿防線。

香港改用浮動匯率，當然是要與人民幣有聯繫。但是，港元應堅持作為中國的自由兌換貨幣，各種貨幣的組合裏人民幣可有一定的比重，可不應過重，反而可同時對美元、日圓，以及其他的亞洲貨幣掛鈎，凸顯香港國際性和與亞洲貨幣的連接。港元的作用從來都是亞洲的貨幣，在SWIFT系統中，今年3月，即使美元在國際收支比重中大增，港元仍有1.11%，低於人民幣、加元、澳元，為全球第八大流通貨幣，高於新加坡。今後在美國對華的制裁，應利用港元的國際性來支持中國對外的經貿、金融，鞏固中國與東亞、東南亞的來往。包括美元在內，也可適應離岸美元的使用。

把聯繫匯率改為管理下的浮動匯率，在現時國際金融還未大動盪的時候，趁機及早轉變，應該震動不大。不過，仍有許多既得利益者的反對，他們總的希望香港依附美國與美元。