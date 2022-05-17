俄烏之戰既然是美俄之戰，對美俄雙方就都沒那麼好打。此結果是，俄羅斯未能速戰速決，讓美烏利用「邊打邊談」的策略、動員力量、大規模軍事援助、用情報優勢和高科技軍事手段指導烏軍作戰造成的。

戰場上雖然打得很艱苦，戰事拖了下來，但以俄軍已消滅了烏克蘭軍隊大量有生力量，拿下了烏東和南部絕大部分地方和戰略要地，封鎖了烏克蘭的海上出口、摧毀了烏克蘭大部分軍事設施而論，俄羅斯打得不錯，據整體戰場的優勢，基本達到了這場「特殊軍事行動」的兩大目標——消除烏克蘭的軍事化和納粹化。

然而，現在的問題是美國西方和烏克蘭不甘心失敗，美國、北約正加大軍事介入俄烏之戰的方方面面，烏克蘭也正在獲得軍援和經濟援助後積極招兵買馬，據稱要重新組建一支百萬大軍，準備大反攻打持久戰，用時間換空間。美烏的算盤是，不但要奪回烏東地區，而且要奪回克里米亞，有了這個成果和態勢，就是粉碎了普京的「特殊軍事行動」、粉碎了俄羅斯的「入侵」，俄國大敗也。

面對這種局勢和可能性，俄羅斯有兩種選擇，一是與美國西方和烏克蘭奉陪打持久戰，現在美、英媒體正在散布這種言論。二是在目前形勢下再次發動「速戰速決」，拿下基輔、摧毀澤連斯基政權，或「斬首」、或逼其「流亡」；若是奉陪打持久戰，對俄羅斯很是不利，消耗很大，但也不是打不起。美國西方和烏克蘭在消耗俄羅斯的同時，也將極大的消耗自己，其內部會生變化，會有分化，會出現「反戰」呼聲，俄羅斯手中的能源、糧食、武器會對分化他們發揮很大作用，打持久戰、消耗戰關鍵是看誰更能扛。

與此同時，美國西方陣營利益並非完全一致，在長期壓力面前，難以做到精誠團結、共同對敵，若是再打一場速決戰，俄國就須動員最大的軍事力量，最勇猛的打擊，打垮烏克蘭政權，把其從美國手中奪過來，令其簽城下之盟。