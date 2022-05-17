近日華盛頓隆而重之主辦美國－東盟特別峰會，高規格接待多國領導人，名義上是紀念與東盟建立對話關係45周年，實際上是為了兜售「印太戰略」，說白了就是拉攏東盟、孤立中國。美國總統拜登沾沾自喜地表示，今次峰會標誌美方與東盟關係正式進入「新時代」。既然是新時代，當然不能令客人空手而回，美國承諾提供總值1.5億美元新投資，用於基建、安全和抗疫等方面。看到這個數字，不禁令人啞然失笑，東盟有10個成員國，總人口達10億之多，這點錢夠分嗎？既想收買人家，又捨不得花錢，天下哪有如此便宜的事？

其實也難怪，美國本身債台高築，加上為烏克蘭戰爭投入數百億美元，此外還要面對疫情和通脹，屋漏偏逢連夜雨，即使想拿出更多資金投入東盟，也是力不從心。西方媒體也忍不住諷刺道，就投資東盟的規模而言，美國同中國可謂相形見絀；1.5億美元對改變中美之間的基本經濟平衡沒有甚麼作用，也不會給任何人留下深刻印象。

事實上，東盟已連續多年成為中國最大貿易夥伴，去年雙方貿易總額更高達8,782億美元，同比增長28.1%，而且東盟10國都與中國簽署了「一帶一路」相關文件。試問美國又能給予東盟甚麼？除了挑起意識形態對抗，美國在東盟的經濟影響力早就不如中國。對大部分東盟國家而言，最重要的是發展經濟，改善民生，對意識形態之爭根本沒有興趣，更不願意與強鄰中國對抗，所以不管美國如何挑撥離間，都是枉費心機。

美國不僅挑撥中國與東盟關係，還想將東盟拉入反俄陣線，可惜同樣無法如願。東盟10國中只有新加坡加入西方對俄制裁，其餘都保持中立，不想蹚渾水。畢竟東盟與俄羅斯並不存在根本矛盾，部分國家更是與俄羅斯關係密切，不會輕易受到美國唆擺。儘管今次峰會後發表的聲明指出，尊重烏克蘭主權、政治獨立及領土完整，但東盟的態度很明確，希望俄烏雙方通過政治手段和談判解決問題，而不是繼續煽風點火。

說到底，東盟國家過去大多遭受西方殖民掠奪和強權欺凌，如今好不容易進入發展軌道，過上安穩、有尊嚴的日子，誰都不想區內再出現對立和動盪。美國的所謂「印太戰略」，只能拉攏澳洲、日本、南韓等附庸國，東盟壓根兒沒有興趣。