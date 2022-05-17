美國槍枝氾濫，已到了殺人如麻的地步。紐約州水牛城一間連鎖超市發生大規模恐怖槍擊案，造成10死3傷，其中11名中彈者是黑人；開槍行兇的18歲男子一邊透過遊戲平台Twitch一邊直播，簡直當殺人如打機。據知被捕兇徒所用手槍塗上「黑鬼」（nigger）一字，顯見兇徒是極端種族主義者。槍枝氾濫加上極端種族主義高漲，美國步向內戰絕非危言聳聽。

是次槍擊案發生在一個黑人社區，從影片可見，兇徒專門瞄準黑人開槍射殺，極盡變態；而隨着兇徒身世被起底，網上更有影片顯示，其母於兇徒16歲生日時已送上手槍。連父母都將殺人利器當禮物送給兒子，在如此教育環境下長大的美國年輕一代，有可能不成為暴力的信徒嗎？

更危險的是，美國「白人至上」主義歷久不衰，於今尤烈。過去在民主黨執政下，因為以政治正確先行，加上奧巴馬成為首位黑人總統，總算將白人至上的極端思想壓下去，但其實只隱忍不發而已。到了特朗普上台，肆無忌憚宣揚白人優越思想，甚至吹捧「驕傲男孩」等白人主義組織，潘朵拉的魔盒一旦打開，再也難以收拾；如今雖換了拜登執政，但礙於形勢比人強，他亦不得不聽之任之，口說種族平等，實際隻眼開隻眼閉，特別是其針對中國的國策比特朗普有過之而無不及，導致今日美國不僅黑人受襲案多不勝數，亞裔同樣備受暴力對待。

眾多評論皆指出，美國正陷於內戰邊緣，去年的國會衝擊事件僅是開端。當掌權者縱容默許支持者用暴力手段攻擊政敵和異己，社會肯定不得安寧；加上中國崛起令美國惴惴不安，針對華人的暴力事件四起，其他有色人種亦人人自危，跑去美國唱衰中國的黃絲黑暴宜好自為之。