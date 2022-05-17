美國又發生孤狼襲擊案，一名恐怖分子衝入超級市場槍殺了最少10人，還把行兇過程在網絡上直播。該涉案者只有18歲，平素相信「白人至上」主義，被捕後亦全無悔意，認為自己所做的事偉大而刺激。西方不少恐襲案，牽涉到複雜而深層的社會問題，成因蓋有多端，其中一樣，便是當地的娛樂與傳播事業太開放，政府管制不足，禍根就由此而種。

筆者平素鮮少玩電玩遊戲，幾個月前，鄰家兩個男孩買入一台先進的手提電腦，帶來我家玩耍。為了展示產品功能，二人向我示範玩電子遊戲，還說該款遊戲是他們最喜歡的。

我沒有參與「打機」，只在桌旁觀看，原本只打算看幾分鐘，但竟然看了兩小時，邊看邊浮想聯翩，為西方社會而憂。該遊戲確是十分過癮，主角手持槍械，在美國城市的大街上橫行，見到有名車經過，把它攔下來，將車主射殺，就可以將該車據為己有。你再駕車橫衝直撞，把途人撞翻撞死也不打緊，車子毀了，另搶一輛便是。

遊戲是有任務可以執行的，但都不是好事，無非是要你殺人放火或打劫銀行。至於你甚麼任務也不理會亦行，一任汝意，譬如遊戲設計者沒要求你到公園隨便射殺人群，但你絕對可以這樣做，也不必有任何原因。遊戲中會有警察來抓捕你嗎？有的，卻不打緊，你只消一併把警察殺掉便行。

電玩的設計者十分厲害，很會緊扣人心，我只是一個旁觀者，也能緊盯着螢幕兩小時，猶如看電影一樣。美國很多青少年就是玩這類遊戲長大的，在現實中，當地槍械管制寬鬆，部分傳媒又肆意煽動種族仇恨，不少人長期被「洗腦」，一匹又一匹的孤狼便由是而生。