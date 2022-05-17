本年度的歐洲歌唱大賽日前決出勝負，由烏克蘭樂團「卡魯什」以烏克蘭語演唱講述母愛的歌曲，成功捧走冠軍，烏國總統澤連斯基連忙在社交網站發文祝賀。然而，這樣的賽果根本不讓人意外，烏國代表賽前已長期被外國博彩網站列為奪冠大熱，蓋因與其說這是歌唱比賽，倒不如說是「歐洲年度最爆議題歌唱大賽」，俄烏戰爭舉世矚目，又豈有不勝之理？

歐洲歌唱大賽近年已淪為徹頭徹尾的政治角力場與意識形態展銷會，單是俄烏兩國在比賽中的牙齒印已經多不勝數。2014年，俄羅斯代表遭全場報以噓聲，成為俄方併吞克里米亞的代罪羊；2016年，烏克蘭派出克里米亞韃靼裔歌手參賽，選唱描述韃靼人在蘇聯史太林高壓統治下慘遭流放的歷史，遭俄方投訴歌詞政治化涉違規，主辦單位指投訴不成立，烏國更成了當屆冠軍；2017年，烏克蘭發揮主辦國影響力，指俄羅斯參賽代表於2015年「非法」入境克里米亞舉辦演唱會，因此禁止其入境烏國3年，變相玩DQ。

克勞塞維茨在《戰爭論》中說：「戰爭是政治手段的延續」，只是因為他沒見識過歐洲歌唱大賽而已。俄羅斯因信奉東正教，與西歐國家總是貌合神離，加上其共產主義的出身背景，長期被歐洲鄰居置於一個「歐洲/俄國」的二元對立面上來看待，烏克蘭則因此而多次在賽事中獲益。

歐洲歌唱大賽過去高舉同志人權、性別認同、#MeToo等議題，與俄羅斯的「反同性戀法」、總統普京的看法格格不入，就算沒有俄烏戰爭令俄方今年被封殺，俄羅斯也應思考在這項賽事中奪冠、入三甲的蜜月期已過，應否繼續自投羅網送上門遭人奚落？當然，如果有朝一日世人能夠音樂歸音樂、政治歸政治，那就另作別論。