基層市民苦候上樓，公屋一般申請者平均輪候時間已升到6.1年，再創本世紀以來的新高，逾24.5萬個家庭申請。面對未來10年公屋供應量「頭輕尾重」，首5年供應大落後，可預料公屋輪候情況將繼續惡化，如何從短中長期制訂政策，紓緩基層市民的住屋困難，考驗新一屆特區政府。

筆者擔任主席的立法會改善基層住戶居住環境事宜小組委員會，昨日召開首次會議，未來工作將聚焦於檢視改善基層住戶居住環境的政策措施，監察劏房租管實施情況、過渡性房屋項目的進度，亦會就改善基層住戶居住環境提出建議。另也有委員提出透過小組跟進公屋落成進度等。

從中長期發展來說，新一屆特區政府應以「告別劏房」、「告別不適切住屋」為目標，制訂減少劏房數目的時間表和路線圖。

筆者去年成立了「告別劏房行動」並已拋磚引玉，建議路線圖，以實現公屋「三年上樓」目標為啟動起點，如每年公營房屋供應增至4萬至4.5萬個單位，配合過渡性房屋整體供應4萬個單位，加上社區規劃如發展北部都會區，顧及職住平衡需要，預計可最多減少一萬個「工作劏房戶」。至此，12萬不適切居所包括劏房住戶，剩餘2至3萬戶，當局須配以青年宿舍及其他支援措施，讓這些住戶有劏房以外的住屋選擇，這是可取的。

我們相信「以結果為目標」規劃需求及推出支援措施，期待10年內減少以至告別劏房。有了路線圖及目標，就可商議實施時間表。另外，劏房租管年初實施以來，委員都很關注情況，筆者已建議當局明年內提出起始租金的立法工作，我們還需關注這些基層住戶居所建築安全、消防及居住環境的改善。