警方上周正式拘捕黑暴「612基金」5名信託人陳日君、吳靄儀、許寶強、何韻詩及獄中何秀蘭後，向大律師公會和香港律師會正式作出投訴，指控有數十名大律師和事務律師及其律師事務所，涉嫌掛「義務」之名誤導政府法援署，實際分毫不差收取相關的律師費用，更可能是一案多頭收的「豬籠入水」，甚至傳聞有提供法律支援人員，利用求助人急需法律支援的無知徬徨心理，實行財色兼收。警方要求兩個律師會秉公徹查，還社會一個真相和公道。

事件的揭發，一石激起千重浪，猶如香港法律界爆了一枚原子彈，震波所及已輻射整個司法界、法律界、政界及與黑色暴亂有千絲萬縷關係的過萬宗涉案人士。毫無疑問，這是黑暴以來最大的法律界醜聞。對此，律政司及司法機構絕不應坐視不理，廉政公署更不能「發雞盲」當無到，立法會法律及司法委員會必須發揮為民請命作用，對此大醜聞召開聽證會，徹查及研究修訂法例防再發生，確保法治社會的公正廉潔，並公開呼籲受害人挺身舉報。

曾幾何時，專接辦黑色暴亂刑事案的律師行和大律師行，呼風喚雨，叱咤警署法庭監獄，以「義務」之名，掛上「替天行道」光環，目空一切，橫行無忌，原來是法律界的蠹蟲及食「人血饅頭」的狀棍。若不剷除，兩法律專業團體何以挽回香港法律界的清譽？

曾幾何時，特區政府的司法機構，包括法庭、法官，以及各種法律事務的空缺，都是從執業中的大律師和律師內甄選委任，若不徹底查清與黑金關係和涉嫌誤導法援署兼呃公帑的大律師和事務律師，試問如何確保司法機構、法庭法官的純潔？新舊兩屆政府都必須大力全速徹底追查跟進。