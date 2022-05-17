一波未平，一波又起？正當港府分階段恢復社交距離後，港人更期盼進一步與內地通關甚至解除出入境限制，咪郁吓又「熔斷」又酒店隔離7日，令久未聞「又要飛喇」嘅港人，可以再聽到飛機引擎發出振奮人心嘅隆隆聲！

講真，兩年多疫慌，港人歷盡劫波，第5波更令港人中招逾百萬，院舍爆疫老人家成為最多死亡個案，多少悽酸苦雨港人嘗透，醫院急症室變臨時停屍間，殮房屍疊屍，棺材一度告急！經過咁多劫難，依家百業待興之際，局部放寬禁聚令10多日後，又驚爆多個群組爆疫，主要係食肆！

呢，喺呢個時候，又有專家出來大肆警告，話以數學模型推算，目前每日仍然有約300宗，感染個案未能向下，好快第6波疫情將於兩周後即6月初又爆發，提醒大家「呢兩周要約人見面好見，否則第6波爆發將會再次收緊措施」！

事實上，放寬咗社交距離，老朽同一般市民都預咗疫情或會反彈，更何況根據張竹君醫生話齋「社區內或有數百條隱形傳播鏈」！嗱！出得嚟行，就有心理準備賴嘢！阿哥，唔通唔使做咩？小市民即使嚴防緊守，食個蘋果都用洗潔精清洗，要返工嘅點都要擠港鐵、巴士啩？唉，北韓閉關鎖國咁耐，要爆起上來一樣一發不可收拾，所以話，對住Omicron，也只能欣然接受，若然一有風吹草動，又大喊十好驚驚，又話要收緊，「要見面趁快喇」！大哥，酒吧業後日19號才准復市，飲食業漸望到曙光，專家又閃出來嚇人，太不該了！各位，老朽相信，大部分港人久經「百戰」，又歷盡生離死別，理鬼你6波7波8波，最緊要有工開有飯食，快通關讓親人可以見面，來個熱情擁抱解悒鬱！奉勸專家「沉默是金」！老朽又趕住打第4針喇，哈哈哈！