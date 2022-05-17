「一次過變黑又得，慢慢變黑都得！」這是Ken Sir（曾江）常對我說的話。但，他指的不是染髮劑電視廣告，而是他的表情變化，可以一次過瞬間由樂天的自然笑臉變成憤怒的黑臉；又抑或愈想愈氣，讓大家很清楚的看着他臉孔表情慢慢變化，循序漸進的從樂天笑臉變得含恨壓頂的黑臉！

由此可見，曾江老師的演技已到達爐火純青的地步。故此，平日在片場大部分工作人員都稱呼他為Ken Sir，原因有二，其一是肥貓（鄭則士）早已有人稱呼為Ken哥，為免混淆便稱曾江老師為Ken Sir；其二，他在片場絕對夠資格有餘當上電影阿Sir，總之有關乎電影專業所發生的任何問題，落到他手裏都可以迎刃而解。其實，他除了是電影圈的黃頁分類「要查找甚麼電影專業都必有回應」之外，就算是日常生活的小問題，他都可以幫到忙。

雖然我未有親眼見過，卻早聽到有人說過Ken Sir會主動教導年紀尚輕的童星在片場的休息時間做功課，甚至很多時會手舞足蹈的講解課文，形象與文字兼容活靈活現的灌輸入你腦海中，而這方面的體驗，我卻親身領受過，也着實得益不淺。

尤記得1985年我初相識Ken Sir是拍攝林青霞、葉蒨文、鍾楚紅三大女星主演的《刀馬旦》，那時我只是跟場編劇，只幫手執漏、改動一下對白的事，而Ken Sir扮演林青霞父親的曹督軍，電影中戲份很重，但戲量不算太多，所以我倆便很多時候可以閒聊談天。從中我發覺他對新事物很有興趣，而且每事都必有他自己的獨特看法，從不會隨波逐流，他認為中國人做事每每太主觀，角度太狹窄，不懂也不肯了解他人、接受他人的意見以及跟別人合作。

Ken Sir認為學生們不應只懂把書本知識死記硬背，而應該把所學融會貫通，亦應多接觸不同階層不同類型的人物，從而刺激思維，訓練獨立思考的能力。他也寄語學生應多聽取別人的提議，再加以細心分析思考，從而嘗試解決問題，不斷求進。至於香港演藝的發展路向，認為其中一個主要問題出於觀眾，曾江歸咎於香港的物質生活太充裕，香港人普遍來說只顧沉溺於物質和感官享樂，遂忽略了精神生活，一些有意義有內涵的戲劇作品亦因而遭市場淘汰。

他以當事人的感同身受觀點指出，香港觀眾普遍缺乏對影視作品的藝術鑑賞能力，更遑論藝術意識，既不懂如何欣賞一位演員的演技和戲劇表現，也對劇本毫無要求，觀眾如是創作人更為之，所以再三叮囑我，不單止要好好改進，更要告誡其他編劇行家齊齊邁步向前，為香港電影衝出亞洲而努力。

Ken Sir的人生觀正如他的金句一樣：我愛春風和烈酒，也愛孤獨和自由！也完全反映出他的做人處事方法，愛我行我素，當遇上了對的事便勇往直前，無愧於心去完成它，這行徑果然切合他的真實名字：曾貫一，曾幾何時都貫徹如一！