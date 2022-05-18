產評：美國股債大逃亡　全球經濟懼惶惶

今年以來，國際貨幣市場起着翻天覆地的變化。外資瘋狂拋售美國股票和債券，引發全球避險需求急升溫，資金湧往美元，推高美元匯價，溢出效應令大部分非美貨幣飽受走資和貨幣貶值之苦。無可否認，刻下美元強勢，符合美國當局欲為通脹降溫之願望，更可再次彰顯美元霸權，製造金融動盪收割全球。不過，美國經濟的競爭力已大不如前，長期量寬、股債雙殺，以至對俄施以金融制裁，皆在損耗美元信用，勢將加速全球去美元化，以減少依賴美國所主導的金融秩序。如此掀動出的全球經濟大變天，好戲還在後頭！

國際資金從美國股債市場大逃亡。3月美國海外投資者拋售美國公司股票創下歷來最大的規模；而隨着聯儲局確認啟動量化緊縮周期，美債孳息率不斷上升，美匯指數一度創20年新高，讓其他非美貨幣倍感貶值壓力；加上俄烏衝突，全球央行拋售美債套取美元，以增加流動性及穩定本幣匯率，結果引發美債價格急速下挫。

數據顯示，美國最大的海外債主日本在3月大幅拋售美債，持倉量創2020年1月以來新低。至於中國，截至3月底亦連續第4個月減持美債，持倉量降至近12年新低。兩者舉動，顯非偶然。

美元強勢，有助降低美國的商品進口成本，緩減通脹壓力，聯儲局該樂見其成。可是對於新興市場，尤其是外債甚高，而且依賴進口能源和糧食的經濟體，則猶如被「洗劫」，資本不斷被高通脹蠶食，疫下經濟復甦更是舉步維艱。

美國在重施故技展示美元霸權收割全球，又在俄烏衝突中凍結俄國海外資產，難免令人質疑，美債是否仍屬安全的資產。

雖然美國已非中國的第一大貿易夥伴，但中國仍手持大量美債。因應中美關係轉變，以及國際貨幣體系變化，開始有聲音促請當局考慮調整海外資產結構，以平衡國際收支，改善回報率，並提高海外資產尤其是外匯儲備的安全度。減少購買甚至是減持美債，增持其他幣種或其他資產種類的多元化投資，固然是選項；增加大宗商品等戰略資源等海外投資，以及增加進口美國產品、消耗外儲等，都是可行方法。

自開打貿易戰以來，中美世紀博弈已踏上不歸路。隨着兩國的競爭加劇，美國堅持搞保護與分裂主義，中國得為與美國脫鈎做好一切可行的準備。中國如何處理手持巨額美債，是避不過的問題。事實上，二戰時美國就沒收在美的日本人財產，今次俄烏衝突，俄國的遭遇，變相給中國一面大鏡子。

中國短期要設法盡量用好財政與貨幣政策，確保自身經濟強健，不被捲入美元強勢造成的貶值漩渦牽着走；中長期則要着手管理好外匯資產結構，並以攻代守，在這場由美元貨幣周期變化引發的全球經濟大洗牌中，主動為全球去美元化需求提供更多可靠的選項，以加快人民幣國際化步伐，化危為機。