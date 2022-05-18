正論：宣淫販賤無王管　網絡平台毒青少

網上色情資訊氾濫早就不是新聞，隨着青少年使用手機及社交平台普及，更容易受到色情資訊荼毒，甚至有不法分子透過網絡進行性訛詐。一項調查發現，每10名中學生就有4名在過去一年內至少一次遭受虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗；調查又發現，每5名兒童中就有一人於去年遭受網絡欺凌，足見問題的嚴重性。

有關調查由香港救助兒童會及香港大學聯合進行，於2020年至2021年間訪問了1,300多名中小學生，發現青少年面臨網絡安全風險日甚一日。既有中小學生曾在網上被人要求提供自己的色情照片，又有中小學生被朋輩或成年人強迫進行某種網上性行為；而且多達28%人表示，網上發生的事情曾令他們感到不舒服、害怕。研究報告特別指出，在現實生活中曾被性虐待或漠視對待的青少年，在互聯網上遇到不良性體驗的機率是朋輩的4倍，而孤單及依賴網絡社交生活的青少年，往往面臨更大的網絡安全風險，促請政府正視問題，設立兒童網絡專員職位和獨立專責部門處理相關事宜。

上述的調查結果並不令人意外。實際上，在人人手執一部手機的年代，網上色情資訊氾濫成災，青少年很容易便成為受害者。君不見，招聘性工作者「搵快錢」、召妓、尋找性伴侶、進行各式甚至非法性行為等訊息，輕易便能透過手機短訊及社交平台大規模傳播。青少年心智未成熟，收到有關訊息不懂處理；又或因為一時好奇，結果跌落不法分子的陷阱；甚至因此令思想行為出現偏差，觸犯風化案。最怕黑社會利用這些渠道招攬雛妓或黑社會成員，青少年一失足成千古恨，隨時萬劫不復。

港府動輒強調「與青年同行」，事實卻是光說不練，不屑一顧。別說在畸形的社會結構底下，年輕人向上流難如登天，就說規管網絡色情歪風、保護青少年免受荼毒，既不是移山填海的大事，又同敏感的政治無關，偏偏這麼簡單的事，一樣是踢都不肯動。僅以Google旗下影片分享網站YouTube為例，本報揭發該平台充斥大量色情影片，部分更無遮無掩將性器官裸露人前任君觀看，涉嫌觸犯電影、報刊及物品管理相關條例，並即時向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處等部門作出舉報，惟當局一直沒有執法。由於YouTube本身並非色情網站，即使家長使用過濾軟件亦無法將平台內的色情影片屏蔽，兒童及青少年唾手可得。Google聽之任之也就罷了，但連執法部門都無動於衷，簡直是咄咄怪事。這就難怪，不法分子宣淫販賤肆無忌憚，青少年猶如被送入虎口的羔羊，而港府正正是將羔羊送入虎口的推手。

說來實在諷刺。香港自詡法治之區，高官豪言網絡不是法外之地，甚至有意為《網絡安全法》立法，說的比唱的還動聽，其實講一套做一套，有法不依、執法不嚴的例子俯拾皆是。有關青少年的罪案層出不窮，青少年淪為雛妓、毒販、黑社會的亂象愈演愈烈，說到底是港府庇奸護淫惹的禍。