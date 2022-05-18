功夫茶：海關破毒如拾芥　差佬悠閒來釣魚

毒品害人，影響一生！企硬！唔take嘢！呢啲口號警方往往大力宣傳！之不過，點解屢破毒品案、不論過億元大案或幾十萬蝦毛碎料，幾乎都係海關建奇功？功夫茶真係𢱑晒頭，警方都有緝毒組又有反黑組，照計唔會冇幾耐、扮大袋啩？

嗱！海關今年屢破巨額毒品大案，今個月破獲一個販毒集團，拘捕5名男子，當中3人為集團骨幹成員。海關尋日表示，佢哋喺4月27日透過風險評估，揀選一批由荷蘭經台灣空運到本港嘅鑽孔器（即電鑽）檢查，並於本月6日喺香港國際機場空運站拆箱，喺其中8個箱檢獲200袋透明晶體物品，經檢查後，發現為200公斤俗稱「K仔」嘅氯胺酮，估計市值約8,600萬元。上個月有一單大嘢又係海關建奇功！連破墨西哥抵港貨物「冰」毒案，分別於變壓器及工業用避震膠內，檢獲共700公斤、市值逾4億元，為海關破獲歷來最大宗「冰」毒案。案中海關拘捕兩名本港物流業者，並揭發跨國集團利用大型工業器械藏毒，遙距操控中港兩地物流公司走私毒品。

各位，海關神勇，破毒如拾芥，之但係有一點功夫茶必須特別指出，近排幾單大毒品案，被捕嘅牽涉唔少未成年學生，毛都未出齊竟然出來博大霧、走歪路？究竟背後有冇景轟？呢，今年3月下旬，海關破獲市值1.1億元嘅120公斤懷疑可卡因，拘捕兩名14歲及15歲未成年學生及一名物流公司女職員，指佢哋涉嫌透過物流公司以海運方式，從中美洲哥斯達黎加販運毒品到港，相信背後有黑社會操控，並將毒品供應本地市場。

呢，早前喺粉嶺打鼓嶺坪輋路搗破毒品庫，拘捕一對年輕小情侶，揭發兩人為「搵快錢」，由毒販出資租屋作毒品倉庫，行動中檢獲市值約2,300萬元嘅冰毒、海洛英及K仔。海關指出，近年21歲以下人士涉及販毒而被海關拘捕嘅有上升趨勢，由2020年嘅34人上升到2021年嘅50人。咁多青少年誤入歧途，好明顯背後有大毒梟操控，被捕年輕人慘成替死鬼，一生前途盡毀，而幕後黑手卻逍遙法外！日月昭昭，天理不容吖！

講真，海關雖然屢破大毒案，要將啲幕後黑手、大毒梟繩之以法，確實需要警方、律政司勇於深入發掘探討，上窮碧落下黃泉去追蹤，尤其係警方，咁多人力物力、情報網、線人等，守城帶勇之人，唔好悶到發慌熄埋CCTV只顧釣魚至得㗎！你哋又唔係釣到俗稱「冇啦冇啦」嘅翻車魚！好心做番齣好戲，唔好畀人睇到幕後大毒梟壞事做盡卻逍遙法外，令人深感佢哋有保護傘，法治之區有警黑勾結，試問成何體統？功夫茶盼望武官治港，把背後荼毒青少年嘅販毒黑手一網成擒並重判以儆效尤，為特區政府真正開新篇！