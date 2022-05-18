世界視線：基輔動員一百萬　人海戰術堵槍眼

俄烏戰爭將踏入第4個月，烏東頓巴斯地區仍是主要戰場，俄軍如「蒸氣壓路機」般繼續穩步推進。關鍵時刻，烏克蘭國防部長列茲尼科夫揚言武裝部隊再動員100萬人，並要求西方提供同等數量裝備。消息一出，舉世震驚，表明基輔不惜一切代價，延續北約代理人戰爭。但人多不代表訓練有素，在現代戰爭使用人海戰術等同肉身擋炮火，與自殺無異。

戰前烏國人口約4,100萬，約600萬人躲避戰火逃往鄰國，超過1,000萬人生活在俄軍控制區內，實際人口只餘2,400萬左右。考慮到人口老化程度較嚴重，估計基輔可動員人口僅剩1,700萬人。烏軍經過3輪動員後，總人數從20萬膨脹至接近50萬，如果再動員100萬人，便激增至150萬之巨，佔可動員人口十分之一。以目前五勞七傷的國力而言，基輔根本難以負擔如此龐大的軍費開支，不但軍隊後勤吃不消，一下子把大量青壯勞動力抽離社會生產，恐怕連基本國內生產及經濟運作亦無法維持。

無窮無盡的兵源表面聲勢浩大，但不代表人多好辦事。在真實作戰中，有經驗士官及老兵作用較動員兵明顯。烏軍在第二階段作戰正面防禦或敵後滲透破壞中，有大量動員兵一觸即潰及不斷投降，可見一線部隊損失大批老兵後，以缺乏經驗的動員兵補充，令單兵及小組戰鬥力下降。而且，俄軍不斷轟炸烏軍部隊集結地點、鐵路及武器倉庫，破壞烏軍前線與後方的交通線，令部隊無法調回後方整補，只能把訓練不足的動員部隊匆匆送上前線填補缺口，最終形成惡性循環。假如基輔無視各種條件不足拉伕上陣，徵召百姓為北約利益而戰，將重演人海戰術慘烈一幕，令大量生命淪為炮灰。

隨着戰爭延長，俄軍加強控制佔領區及企圖製造既定事實，以民意要求入俄為由，企圖把赫爾松州、扎波羅熱州、盧甘斯克州及頓涅茨克州變成俄羅斯一部分。為了不失去東部4州，基輔計劃在6月底大規模反攻，動員便有必要。基輔希望畢其功於一役，透過重大軍事勝利扭轉劣勢，甚至把莫斯科拉回談判桌，增加談判籌碼。