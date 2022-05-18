香港黑暴涉及數以千計的大學生、中學生以及大學、中學畢業的年輕人，他們的無名仇恨產生出來的暴亂與反社會行為，顯示香港教育的失敗。

一是他們的傾向由來已久，不是一朝一夕的作為，要改也便需要時間；二是他們在成長過程應該受到學校教師、社會上的社工，以及媒體輿論的洗腦；三是學校的教學，包括不少學科的教材，不單止是通識科，都是助長他們錯誤思想發展的因素，怎樣改呢？

用《港區國安法》震懾教育部門裏的教師、校長、社工等有政治顛覆之心的一群，一方面讓他們移民逃離，另一方面，法律的威嚇迫使他們不敢公開犯禁，而改通識科為《基本法》、《港區國安法》、國情的教育，至少可制止歪曲的政治思想在學校傳播。這基本上用圍堵的方法，可大致穩定社會、政治和學校，但改變人心不易，情況就好像回復回歸前的境況。香港從內地來的移民大多反共，以至反中，政府用政治強制，即使有1956年、1967年的右派、左派暴動，政治沒有對政權的挑戰，使大多數人專心經濟，也盡找機會移民海外，對香港的歸屬感和承擔低下。

現今社會政治穩定之後，中央政府不可能沿用英國的方法。香港在回歸後已是中國土地，不再是借來的地方、借來的時間，香港要求的應是民心真正的回歸。

民心回歸只能依靠教育，但是香港不能矯枉過正，教育不能用政治宣傳的方法推行，否則的話，會傷害學生的學習，影響一代年輕人的思想、人格發展。香港社會特殊在於中外文化匯集，教育便不能抄襲內地，且內地也正尋求改革，立足新時代國情而不是抄襲所謂歐美先進教育。借黑暴後的反思，香港正好利用機會進行回歸後較為徹底的教育改革，特別是在課程、教材方面，依香港的特性，倚仗內地和海外的專家與香港本地人才一起調研、商討、試驗和逐步改革。這樣把民心回歸與教育體制改革結合起來，不僅是為當前政治，而是為了香港與國家的大事業。香港找出新路，與內地會是相互促進。

改革不能放棄大學。香港的大學不能是英、美大學的分校，應是香港的大學、中國的大學、亞洲的大學。要改革當然會觸犯眾多既得利益者和保守勢力，香港現有的大學與英、美體制的結合根深柢固，不易動搖，或許便要從個別院校入手，製造突破點。教育大事，不能苟且因循。