李家超將出任行政長官，組織新的管治團隊，領導香港完成中央提出的任務。香港由治而興，實現良政善治，看上去「平平無奇、和風細雨」，實際上非常不易，因為未來5年國際環境非常兇險，中美之間會有全方位的大搏鬥甚至軍事衝突，香港必然成為中美你死我活、美國要特別打擊和利用的前沿陣地。

美國要毀中國，必然要毀香港！香港是重要戰場，最易被老美攻陷，因為老美掌握攻陷香港的充分條件；香港對老美防線甚弱，老美在香港各方面的內應力量最強，必要時可以做到一呼百應、全面開花，3年前的反修例暴亂不過是牛刀小試。

如今的俄烏之戰，美國正處心積慮把它弄成歐洲大戰甚至世界大戰，從而把中國拖入戰火。要達此目的，美國的策略有三：或是挑起台海之戰，或是挑起南海之戰，或是「兩戰」一起打；美國這些年的印太戰略，在東海、台海、南海的軍事部署，就是準備和中國打這「兩戰」——台海之戰、南海之戰。這「兩戰」一旦打起來，香港必成美國及其幫兇國的封鎖、攻擊對象，香港對國家的重要性、它的地緣戰略位置必成美帝豺狼的撲食對象。

對於國際環境的險惡，中美關係極有可能發生戰事，香港極有可能處於漩渦中心，中央是有最壞打算，要嚴加防範的，這從實施《港區國安法》，平息暴亂，堅決對反中亂港勢力、外國代理人除惡務盡，落實中央全面管治權，從嚴掌握「愛國者治港」原則，破天荒地選拔「忠誠勇毅」、嚴守紀律的「武將」，快速晉升並進入「文官」政務系統，以及產生第6屆行政長官的連串布局清楚顯示出來。

這個布局，中央政府是深思熟慮、有條不紊推進的。現在，俄烏戰爭「突然」發生，危險指數驟升，跳到發生世界大戰之可能，這方面的工作中央和香港不能不更加抓緊。李家超政府要全力以赴挑起重擔，香港要做好告別和平歲月、迎接戰爭的一切準備。