儘管美國槍擊案早已成為家常便飯，人們對這類新聞都已經麻木了，但近日紐約水牛城和南加州接連發生恐怖槍擊事件，還是令許多人感到震驚。尤其是水牛城白人槍手針對黑人的屠殺，一次就奪去10條人命，血淋淋的現實，再次暴露美國種族主義的醜陋本質，也再次撕掉美式人權的漂亮外衣。

水牛城槍擊事件發生後，美國政客們例牌貓哭老鼠。總統拜登強烈譴責極端種族主義，呼籲民眾結束這種被稱為「美國靈魂污點」的仇恨；副總統賀錦麗則強調種族仇恨犯罪及極端暴力行為傷害所有人，必須譴責並盡力確保社區遠離這些行為。他們慷慨激昂，義正詞嚴，但都迴避了本身的責任，也不敢提及槍枝管制問題。實際上，美國社會之所以充斥種族仇恨和極端暴力，正是因為政客們不斷推波助瀾；槍擊事件之所以不絕如縷，也正是因為政客們放任槍枝氾濫成災。

根據美國「槍枝暴力檔案」網站的數據，2021年全美共發生近700起大規模槍擊事件，超過2萬人死亡。該網站對大規模槍擊事件的定義是，至少導致4人死傷。也就是說，如果連同4人以下的死傷案例，槍擊事件導致的死亡人數一年絕對不止2萬。美國政客總是喜歡對其他國家的人權狀況指手畫腳，但對自己國民的生命安全卻漠不關心，豈非咄咄怪事？或是因為槍下亡魂絕大多數是有色人種，所以不值得關心？

最奇怪的是，水牛城槍擊案兇手使用象徵新納粹主義的黑太陽圖案，而這正是烏克蘭極端武裝亞速營使用的圖案，可見兇手深受其影響而走向反人類。但美國主流媒體對此隻字不提，真可謂欲蓋彌彰。

烏克蘭亞速營是極端民族主義和白人至上主義武裝組織，不少成員打正旗號用納粹標記及紋章，在烏東涉及迫害俄裔居民、酷刑及戰爭罪行等。美國及加拿大都曾宣布基於亞速營的新納粹聯繫而不會向其提供武器、訓練或其他援助，有美國國會議員更要求華府將亞速營列入「外國恐怖組織」。但此一時彼一時，今天美國為了打擊俄羅斯，竟與亞速營沆瀣一氣，將新納粹組織視為正義之師，真是毫無道德底線。老美扶持亞速營對抗俄羅斯，無非想借刀殺人，沒想到害人終害己，隨着極端種族主義思潮在美國乃至全球蔓延，類似水牛城的恐怖槍擊事件也許陸續有來。