起底刑事化的條例去年10月生效，惟相關行為仍然猖獗。去年私隱公署共發現842宗起底個案，起底刑事化後，就其中25宗展開調查，並考慮就屢次上載起底資料的平台設立黑名單。消息指，當局極為關注近年絕大部分起底訊息皆來自Telegram群組，每星期也新增逾200個起底訊息，即使成功刪除，事隔兩、三天後往往再現，公署正積極考慮首次引用法例，停止或限制市民存取及進入相關平台，意味Telegram可能被封。

消息一出，又激起黃絲一片嘩然，不是大喊沒有言論自由，就是高呼香港北韓化。其實，昨日因，今日果，一切皆咎由自取。須知道，任何自由也有底線，也受到法例規管，網絡起底、滋擾、欺凌的歪風存在已久，黑暴一役尤烈，即使起底現已刑事化，部分人依然不知收斂。這些人對他人的私隱和權利毫不尊重，還有甚麼資格學人談自由？過去香港就是太過自由，終於養成港人橫蠻驕縱的習氣，加上反中亂港集團煽風點火，更進一步變成不守法打橫行大晒，現在才撥亂反正已是姍姍來遲。

更何況，香港社交平台眾多，少了一個Telegram並無損失。實際上，只要人人奉公守法，尊重他人私隱，根本沒有封網的必要。情況就如《港區國安法》之所以推出，全因反中亂港集團連同黃絲黑暴目無法紀，氣燄囂張，不知進退，終於死路自尋，怨不得人。當然，封網還是較消極的做法，積極做法是對起底行為零容忍，加快檢控和判刑程序，對違法者予以嚴懲，令黃絲黑暴不敢再以身試法。

說到底，任何自由都有底線的，國際公認的言論自由底線，絕不能對他人權益和國家安全構成威脅，黃絲黑暴宜多讀書充實知識，再學人談論何謂言論自由吧。