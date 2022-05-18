毛澤東曾經說過，專家的話只能信一半。所謂專家也者，固然是學有專精，因此他們的意見，你不能置之不理。不過，專家也有局限性，而且這些局限性，有時就連自己也未必察覺得到。

專家之所以為專家，當然有與眾不同之處，故在潛意識中，他們較愛唱反調。一般人認為這般是好，部分專家為顯示身價，就較傾向於認為那般才是對。此外，不少專家是社會名人，名人要維持名聲，便不自覺地愛刷存在感甚至故作驚人之語。

近日香港的新冠疫情漸趨緩和，大部分人相信，社會很快就可以恢復正常。偏在此時，有醫學專家預言，新一波疫情可能在兩星期後爆發，市民要相約親友會面，最好在這兩周之內云云。

這番言論很符合「專家」的特質，既與大眾所想者不同，又極能吸引眼球，故旋即成為傳媒爭相報道的焦點。不過，這項預測是否準確，卻是另一回事，要是讓我說嘛，還是聽毛主席的，專家言論，你聽一半便好，可別太認真。

回想3月時，香港疫情嚴重，每日死者纍纍，不少市民頗羨慕新加坡，說當地的防疫工作做得好，疫潮正逐步退卻。當時，便有香港大學的專家力排眾議，說獅城的危機可能更甚於香港，因為當地過去傳播的，不是Omicron亞型病毒。而這種病毒散播力強，必將登臨星洲，到時候當地的醫療系統恐怕要崩潰。

專家講得煞有介事，使我幾乎信以為真，但「星洲末日論」的預言，提出至今已有兩個多月，獅城非但沒有崩潰，社會更已復常。如今又有港大專家恐嚇港人，說兩周後要大爆疫，信是不信？你自己看着辦吧。