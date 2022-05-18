2002年諾貝爾經濟學獎得主康納曼，在其研究人類思考模式的著作中提出「專家錯覺」，指專家容易產生技術錯覺，以為自己知道很多，但一來人算不如天算，二來急於回應缺乏通盤思考，到頭來發表大堆偉論貽笑大方。香港抗疫兩年多，湧現一班七嘴八舌的所謂專家，若他們真有本事，新冠病毒應已被擺平十世，又豈會有前仆後繼撲出來預告兩周後爆第6波、「有人要見好見」的鬧劇？

Omicron不是近日才在香港出現，面對新發現的變種病毒，有專家「緊張大師」上身，尚可理解。然而，來到今時今日還在動輒喊驚，「要見好見」說得生離死別似的，這是甚麼玩法？Omicron傳播力雖然不容小覷，對長期病患的威脅亦達致命程度，不管有針沒針，難逃一劫者亦不在少數，但對其餘人士的威脅又如何呢？請別忘記政府此前應對Omicron，也只不過叫人「居安抗疫」而已，嚴重的才求醫，筆者至少有20位親戚、同事染疫後，也是聽從勸喻乖乖留在家中，約一周後痊愈。

再說，林鄭上月尾指一老一幼接種率仍不理想，惟自社交距離措施陸續放寬後，幾代同堂吃吃喝喝的畫面不絕如縷，但近日的染疫死亡人數，不但比措施放寬前要少得多，就連每日確診宗數也未見激增，廣大市民尤其一老一幼，在日常社交中所受到的染疫威脅，已是有目共睹。為了這種疫情而要社會秩序、經濟活動不能復常，當中的理據是令人摸不着頭腦的。

除非有人在暗示「跟官咁耐已知官姓乜」，就算自己立場傾向不收緊，但也深知說了也是白說，遂向友儕預警，否則，對於專家噏三噏四的歪風，實在有必要作出規管，就如同對法官給出行為指引一樣，使其明白發表言論應謹慎行事。