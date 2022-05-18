行會已通過政府架構重組方案，建議13個決策局重組為15局，並增設3名副司長。候任特首辦將於下周三於立法會大會上回應議員提問，當局稍後會把財政撥款及人事編制建議提交予立法會審批。與此同時，立法會也會成立相關小組委員會，詳細審議重組方案。

新方案預計7月1日開始實施。香港過去兩年經歷了不少困難，筆者希望在新特首李家超帶領下，政治委任的官員與公務員上下一心，與立法會有更好的合作和溝通，齊心為香港寫好新篇章。

房屋局將獨立成局，專注處理房屋政策事宜，期待房屋局與發展局局長能縮短造地建屋程序，特別是立法會剛成立改善基層住戶居住環境事宜小組委員會，公屋供應落後令基層市民吃盡苦頭。筆者當初建議成立這小組目的，曾被問到為何再建議這類基層住戶問題小組，立法會過去兩年不是成立了相近小組委員會嗎？正是有了這些小組委員會，我們才可以有目標、有計劃地推動政府提供過渡性房屋，落實劏房租管措施，又推出了酒店變過渡屋計劃。

筆者早前探訪了居住在深水埗的住戶，由劏房搬到酒店式過渡屋單位，人也開心了。但不要忘記還有許多基層仍居住在劏房，樓宇安全、渠管安全、濫收水電費甚至劏房基本面積等都要留意，適時作規管。至於劏房租管實施後，盼當局明年內可為實施起始租金立法，而劏房環境也亟需改善。政府交還的同心村與江夏圍兩過渡屋屋邨也快將入伙，兩計劃在這刻大約提供3,000多個單位，令過渡屋至今可提供約7,000多個單位，但距離已承諾的兩萬個單位，仍要追落後。我們去年已提出，政府應研究一共供應4萬個過渡性房屋。架構改組後，期待新一屆政府多聆聽議員意見，一起大展拳腳。