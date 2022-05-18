香港第5波疫情尾段已維持了多日在3位數及徘徊在300宗以下，近日有迹象回升。另一方面，幾個小型爆發群組如上環食肆、觀塘私房菜、紅磡桌球室及西環屋邨，形勢好像「山雨欲來風滿樓」。港大醫學院院長梁卓偉教授根據該大學研究團隊的傳播模型推算，公開預警約半個月後會爆發第6波疫情，形勢十分嚴峻和險要。

香港在第5波疫情的嚴重打擊下，120萬人染疫、9,000多人疫歿，經濟和民生在疫情衝擊下成災，半百萬人失業半失業，好不容易才盼得疫情逐步緩和，社交限聚鬆綁，生活復常。但疫情出現再反覆的話，是不以人們的意志和願望轉移的，若再爆疫，也只能積極面對，沒有第二條路可選。內地冬奧後的北京、突然大規模爆疫的廣州和上海，也無一幸免，惟有堅決執行「中國方案」，堅決「動態清零」，堅決拒絕「躺平」，才是唯一的生路出路。經過苦戰之後，「大上海保衞戰」全勝已在望，值得港人借鏡，更值得新舊特區政府認真思考和學習，並高度戒備。

當前香港正處在新舊政府交接過渡的敏感時期，毋庸置疑的是極之困難和複雜，境內外多項負面因素疊加的不確定及多變時期，再加上外國反華反共勢力和本地反中亂港及「港獨」勢力絕不會甘心香港兩任政府無縫交接、香港回歸25周年安定歡欣，定必想方設法從政治、經濟、外交以至衞生安全等各方面尋找可鑽空子之機，從事不可告人的勾當，進行搗亂破壞。對此，港人怕事也避不了，惟有靠「狹路相逢勇者勝」的鬥志和勇氣，團結起來，支持新舊政府合情合理合法施政和貫徹各項防疫抗疫衞生安全措施，減少不必要內耗，齊心應對一切不可預料的橫逆，才能最終登上勝利的彼岸。