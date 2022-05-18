特首林鄭月娥表示，本港疫情雖然每日仍有200至300宗確診，不過現時風險可控，是以將喺本周四如期落實第二階段放寬措施，包括食肆堂食時間可進一步延長至晚上12時、宴會人數上限增至120人、酒吧和酒館重新開放並可營業至凌晨2時等。

果然人到無求決定快！老朽之前都有啲擔心，因為又有專家警告，話以數學模型推算，目前每日仍有約300宗確診，第6波疫情將於兩周後爆發，提醒大家「呢兩周要約人見面好見，否則第6波爆發將會再次收緊措施」！

各位，第二階段放寬，老朽一諗起可以蒲吧及唱吓卡拉OK，多個月之抑鬱與焦慮隨風飄遠！生命苦短，夕陽晚景，還不及時行樂，這生怎一個「愁」字了得？老朽期望第三階段如期於6月下旬放寬，林鄭仲話，希望大家能在更寬鬆嘅環境中參加慶回歸25周年活動！本屆政府燈火下樓台，呢句最啱聽！

如今，對於放寬或收緊措施、谷針與否，專家各有意見，好不熱鬧！呢，疫苗通行證今個月尾進入第三階段，屆時12歲或以上市民須打齊3針先可以進入食肆等指定處所，老朽覺得未免嚴苛過度，食個飯飲餐茶啫，兩針夠喇，反正打3針都一樣會中招，何必逼市民打3針先有一頓安樂茶飯？

呢，港大公共衞生學院流行病學講座教授高本恩認為本港疫情已進入第6波，之不過冇乜好驚，皆因確診數字即使喺未來數周上升，亦不會如第5波般嚴重，因為三分之二人口已染疫。此外，亦有學者指現有高接種率已築起群體免疫屏障，是以建議60歲以下成年人毋須再用疫苗通行證，亦不必向年輕成年人谷針！老朽認同，不過相信若內地一直堅持「動態清零」，則本港谷針永遠在路上！