新冠肺炎來得兇猛，遮天蔽日，嚴重打擊了全球經濟。雖然中國也受到疫情影響，但中國經濟的韌性很強，就算在疫情肆虐全球的過去兩年，經濟平均增長速度仍然達到約5.1%，不但傲視全球主要經濟體，而且持續成為世界經濟增長的主要動力。疫情並沒有破壞中國經濟長期向好發展的勢頭，而隨着各國疫情逐漸穩定，經濟回彈必將加速，對中國出口產品的需求會回升，將進一步刺激中國的經濟發展。

根據國家海關總署公布的數字，今年頭4個月，中國貨物貿易進出口總值達12.58萬億元人民幣，跟去年同期相比，增長了近8%。就連經濟合作與發展組織（OECD）也指出，雖然中國的投資、消費、從製造業轉化到服務業等多方面都受到疫情影響，但隨着一系列穩定經濟措施的落實，問題逐漸解決，經濟發展重新啟動，企業借貸已回復到疫情前的高位，生產力出現顯著提升。

其實，中國經濟的體量非常大，兼有巨大的內銷市場，這在面對疫情的衝擊時起着相當重要的作用。大家有目共睹，疫情對香港也造成重大衝擊，可以肯定地說，疫情對香港的摧殘程度遠大於內地。當下，香港正逐步走出疫情的陰霾，而值得我們感恩的是，香港的「家底」還沒有輸掉，不少基本面上的優勢仍然存在，而香港最大的優勢就是我們背靠着國家這個全球第二大經濟體。中國在疫後時期，經濟必將重拾強勁的發展勢頭，這勢頭就好像一列高速列車，如果香港搭上了，就一定能因利乘便，大大提升自身經濟恢復的速度。如果香港錯過了，就不知何時再會有這樣一個黃金機會了。

7月，香港將迎來以李家超為首的新一任管治班子，新政府在緊貼內地發展的取態如何，將對香港是否能搭上國家這列經濟發展快車起着關鍵作用。可喜的是，候任特首在這方面的態度非常正面。從他的政綱可見，在硬件方面，他的方針是「基建先行，創發展容量」，也就是基於香港整體長遠發展的需要，加強鐵路、公路等基礎建設和與深圳的連接，致力「促進香港更好融入國家發展大局」。在軟件方面，李家超的政綱也說明會匯聚更多愛國愛港的管治人才和培育有同樣政治取態的青年新一代。有了這樣的硬、軟件配套，筆者相信新一任政府一定能帶領香港全面融入國家和粵港澳大灣區的發展大局。只要我們搭上了國家經濟發展快車，在前面等着我們的，就必定是更美好的未來。

在慶祝香港回歸20周年暨本屆特區政府就職典禮的講話中，國家領導人用過「蘇州過後無艇搭」這句出名的廣東話俗語。不錯，逾期不候、過了這村就沒這店正是香港目前狀況的最佳寫照。如果錯過了這班快車，必定會對香港長遠發展造成不可彌補的傷害。