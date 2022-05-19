功夫茶：發泡膠箱惹火患　政府屢勸屢不改

又係發泡膠箱圍城惹火患，阿哥，功夫茶講過多次喇！又講？講來講去三幅被，量來量去二丈四！喂吖，火燒豬頭，熟口熟面，畀啲新意好冇？各位，實情係發泡膠箱圍城自今年2月初至今已足足3個多月，至今仍然未解決，好礙眼啫！

疫慌下，內地一早通知香港，禁止循環使用曾運往香港嘅發泡膠箱，又暫停跨境貨車運載發泡膠箱到內地回收廠，18區嘅街市每日都有蔬果供應，可以想像只要一日冇回收，已經可以堆成山或發泡膠長城！呢，有議員尋日喺立法會會議上批評政府部門各自為政，形容當局只呆等內地接收發泡膠箱，令市民對環保政策失望。

講真，何止失望，簡直絕望！咁耐都搞唔掂啲亂疊如山嘅發泡膠箱，一來惹火，二來惹鼠患。當局回應指每日有12萬個供港發泡膠箱，合共48公噸。之不過清理只有三至四成，每日清理約4至5萬個發泡膠箱，日積月累，有乜辦法唔發泡膠箱圍城吖？

各位，發泡膠屬「惹火尤物」，火勢蔓延極快，並會產生有毒嘅苯乙烯氣體，造成眼睛刺痛及呼吸困難等，化學專家甚至指出，燃燒期間亦會釋出一氧化碳，不慎吸入隨時暈倒，可見呢啲「惹火尤物」確實不應堆到周圍都係，隨時惹火焚城！嗱！上個月6日，深水埗一天橋底位置堆積大量發泡膠箱等雜物而起火，火勢猛烈，濃煙席捲半空，消防到場將火迅速救熄，惟行車天橋底亦嚴重熏黑！此外，3月10日，葵涌7號貨櫃碼頭又係因有一大批堆放路邊嘅發泡膠箱起火，火勢猛烈，大量濃煙沖上半空，調查相信有人不慎留下未熄煙蒂所致。呢，若然起火嘅發泡膠箱接近民居，市民吸入濃煙分分鐘出事！

再講，本港鼠患嚴重，大量發泡膠箱堆疊，因其內往往有剩餘蔬果或食物殘餘，容易吸引老鼠光顧傳播細菌！本月13日衞生防護中心表示，正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，涉及一名居於大埔圍頭村、有長期病患55歲男子，屬今年首宗個案。疫慌持續，鼠疫又來，仲唔扭盡六壬清理啲發泡膠箱，一味指天篤地話會加緊跨部門協作，以解決回收問題；之但係各部門之間又不協調，好似食環署發言人曾表示，公眾地方擺放雜物，譬如堆積嘅發泡膠箱屬街道管理問題，經常需要多個政府部門協調下採取聯合行動處理云云。喂，搞堆發泡膠箱乜好似調兵遣將打第三次世界大戰咁款！

呢嗱，廢官仲死剩把口，指發泡膠箱有市有價，希望可運往內地重用。阿哥，依家通關遙遙無期，發泡膠箱又回收無方，連添置發泡膠壓縮機都藉口多多，又話驚日後情況改善，機器就變廢物，要平衡呢方面工作喎！再廢噏得嚟，火燒眼眉啦！