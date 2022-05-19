產評：科技創新雙刃劍　融入體制始穩健

打從2020年底螞蟻集團上市前夕突被叫停之後，中國正式開展了一場針對科技企業的大型整改行動，其背後的考量是科技與資本雙結合後，造成失序亂象，非但威脅社會穩定，更足以威脅國家經濟和安全戰略，故必得及時治理，完善體制，方可行穩致遠。至今年首季，各大科企的經營成績失色，反映產業整改誠然要付出代價。不過，短期的整改並不改變科創行業的長遠榮景，科企要克服困難，就得主動理順與政府和市場的關係，在新監管環境下重構發展路向，長遠自能找到新的增長軌道，並助力國家經濟增長。

人類文明歷史上，每次經濟革命皆離不開科技突破，既改寫人類社會的進程，也影響着世界大局，如今亦然！這些年在科技創新下，網絡平台興起，帶來了嶄新且可觀的商機。過去10年科技企業在內地遍地開花，隨着生活電子化、數碼化，科技對經濟各個環節的滲透日高，影響的不僅是商業利益，更涉及整體社會民生，當發展到一定階段，停下來整改治理，誠然也是長遠發展所需要的。

現今科技創新不單止應用於娛樂消閒與購物，還與金融、醫療、製造，甚至國防等領域息息相關，從智能消費品，到電子支付、生物科技、太空航天、人工智能、星鏈衞星、晶片研發等，所涉及的大數據和技術創新，更關係到一國的競爭力。在中美博弈的大背景下，科技戰必然是主戰役，圍繞晶片、數碼貨幣、流動通訊等的競爭只會愈演愈烈，產業發展須提升至國家戰略層面。眼見近幾年金融科技兩者結合失序擴張，中國忍痛向科企開刀治理，豈非無因。

事實上，全球科技巨企經歷極速擴張，擁有壟斷性的市場地位，結合資本市場放大槓桿，變得富可敵國，影響力更向其他行業伸延，漸漸擁有掌控左右經濟發展的能力。若純粹以商業利益行事，以利潤為本，社會責任與國家利益次之，將演變成一大隱患。科企自覺一舉一動都舉足輕重，宜思考如何理順與政府和市場的關係，將服務社會視為營商與可持續發展的根本。即使是西方經濟體，也不容許企業壟斷威脅經濟與社會發展，上世紀初曾壟斷美國原油開採及成品油銷售的標準石油公司，最終被美國政府反壟斷而「拆骨」作結就是一例，歷史往往不斷重演。

除了中國外，歐洲及美國都在研推科企反壟斷，甚至向主要來自科技產業的有錢人開徵「富人稅」，顯見治理科技創新發展，強化市場體制，使之長遠更好地服務經濟與社會發展，已成為各地政府一大任務。中國憑着體制優勢，整改工作顯然是領先歐美，只是科企對經濟影響力大，任何撥亂反正的整改行動，都無可避免帶來整體經濟短期增長放緩和涉及資源重新分配等「短痛」，換來的是一國長治久安，經濟行穩致遠，和平崛起的條件。明乎此，無論是投資者抑或企業家，得拿出耐心與信心來看待這場整改，期望產業治理過後，能為社會和經濟帶來更豐碩的成果。