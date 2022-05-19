正論：拆局重組只換皮　魂歸何處大問題

行政會議剛拍板通過下屆政府架構重組方案，公務員加薪指標又告出爐，加上現屆政府早前越俎代庖為下屆政治任命官員變相加薪，種種舉措無不指出來屆政府薪酬支出勢必大增。然而，特區政府「自肥」的同時，一個不容小覷的大問題卻一直被人刻意忽略，那就是公僕持有BNO以至擁有雙重國籍的問題。這個至關重要的大問題不搞清楚，公僕連自己「魂歸何處」也說不清，拆局重組又好，加薪吸引人才也罷，統統都是自欺欺人而已。

行政會議通過下屆政府架構重組方案，沿用現屆政府提出的建議，由目前3司13局增至3司15局，包括設立文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局等，又在「三司」包括政務司、財政司及律政司增設副司長職位，律政司司長加設政治助理，而每個司長辦公室增設一名首長級官員。誠然，分拆運房局為運輸及物流局和房屋局，將權責分清，這是好事，總好過現屆政府疊床架屋，無一專精。實際上，本報去年已倡議政府必須拆局重組，尤其房屋、基建、交通方面都由運房局統籌，結果毫無效率，如今順應民意可謂應有之義；至於在三司之下再設副司長，將工作分得更仔細，更能為司長分憂，亦未嘗不是好事。

問題是，改為3司15局後，每年薪酬開支便大增約9,500萬元，絕非小數目；加上公務員薪酬趨勢調查結果剛公布，今年高層公務員薪酬趨勢淨指標是加薪百分之7.26、中層公務員百分之4.55、低層公務員為百分之2.04。肥上瘦下暫且不說，也不提與私人市場減薪裁員恰成反比，就說特區政府由上到下皆加薪自肥，開支勢必是天文數字。最新一份財政預算案顯示，接近20萬名公務員的薪酬預算達940億元，佔整體政府開支約13.5%。未來還要不斷加薪，納稅人除了要問是否物有所值，更要問這些口說為香港服務的公僕之中，到底有多少是真正中國人？又有多少是身在漢營心在曹的偽中國人？

基於歷史原因，香港不少人擁有外國護照或居留權，當中包括特區政府內部人員。由於回歸前對前景無信心，香港人又普遍有恐共心理，一本BNO在手，仿似擁有「護身符」，這種心理在回歸初期是可以理解的。但香港回歸已經25年，中國已躍升世界第二大經濟體，這個問題卻依然沒有引起中央足夠重視，依然沒有想方設法解決，便實在於理不合。《基本法》雖規定特首及主要官員不能擁有外國居留權，但沒有規定其家人不能擁有外國國籍，像現屆特首林鄭月娥，其丈夫和兩名兒子便擁有英籍，林鄭在上任初期更振振有詞明言家人沒有放棄外籍的理由，她本人甚至曾經透露辭官後會移居英國退休，整副心思不知放在哪裏，以致屢被外界嘲為「裸官」。

末代港督彭定康早前一番指指點點，則再次對特首及高官的效忠問題敲響警鐘。他指出，歷屆香港特首及其家人、多名官員都擁有外國護照，紀律部隊內亦有不少人持有雙重國籍，這些人猶如「叛徒」。彭定康此番言論顯然別有用心，但並非全無道理。特首及主要官員的家人享有外國國籍，甚至警隊高層十之八九都是「英國人」，這顯然是一個明顯漏洞，不僅影響公眾觀感，而且可能危及國家安全。

試想想，特首及高官的家人與外國關係千絲萬縷，以致不願放棄外國護照或居留權，又怎能令人相信他們會效忠中華人民共和國香港特別行政區？退一萬步說，即使不談效忠問題，今時今日中美博弈愈演愈烈，香港必然受到波及，一旦家人的資產被凍結淪為「人質」，特首及高官又如何自處？警隊高層還談何忠誠勇毅？

當特首和高官看見中國國旗和特區區旗也不知「魂歸何處」，當日視為「護身符」的外國護照變成今天勾魂攝魄的鬼畫符，特區官員「魂魄唔齊」，連身在漢營還是身在曹營也弄不清，忠誠成疑也就是必然。試問一個不視香港為家、不視中國為家的人，有可能管好特區事務嗎？有可能盡心盡力推動香港發展、融入國家大局、維護國家安全嗎？

無獨有偶，有立法會議員關注到公務員招聘、培訓及愛國忠誠等問題，詢問政府會否考慮增加對公務員的國籍要求，並研究如何處理公務員持有BNO護照，以及在外國擁有資產而有潛在利益衝突等情況，可謂切中當前形勢要害。無奈皇帝唔急太監急，公務員事務局局長聶德權施施然表示，有關問題跟隨目前政策，現時未有改變，意味公務員有大條道理持有雙重國籍，當中包括署長和常務秘書長級別的官員。他們掌握政府機密、決策和執行權，然而他們真正的效忠對象是誰，不能不令人懷疑。

當然，上樑不正下樑歪。當特首及高官家人既能到人民大會堂出席國家級活動，又能跑到英美長居小住招搖過市，要求公務員放棄BNO或外國居留權，無疑是不公平的。此所以，弄清效忠問題，解決雙重國籍爭議，必須由特首和高官做起，再以此擴及全體公務員不得擁有外國國籍。否則，如果連特首和高官的配偶也對香港沒有歸屬感，遑論一般公務員。其身不正，何以正人，不管如何為政府架構改頭換面，甚至增至10司20局，都是換湯不換藥，依然和港英時期沒有分別。

毛澤東說過，政治路線決定之後，幹部就是決定因素。明乎此，在《港區國安法》實施、完善選舉制度和落實愛國者治港的大前提下，高官和公務員雙重國籍問題便不能含糊其詞，蒙混過關。只有公僕身家清清白白，不再不知魂歸何處，才能定下心來為香港做實事，大幅加薪自肥才算對得住納稅人。弄清效忠問題後，下一步便必須提升施政效率和質素，更要掌握民情，順應民意。特別是假難民問題困擾本港至深，虛耗公帑數以十億元計，最近入境處更不得不延長助理處長編外職位的申請，同時提升高級首席入境事務主任職級以處理免遣返聲請，足見花費在假難民的開支是無底深潭，早已令市民深惡痛絕。至於黑社會無惡不作，販毒害人罪大惡極，惟人們但見海關頻頻破獲上億元的毒品大案，警方卻彷彿行行企企沒有作為，被人質疑當中有警黑勾結、有無間道通風報信，豈是無因。

說到底，一室之不治，何以天下國家為。新政府肩負起為特區開創新篇的重任，任重而道遠，市民無不寄望殷切。中央政府必須下定決心處理好特區雙重國籍問題，再讓新政府心無旁騖掃除回歸以來種種亂象，真正實現良政善治，真正實現愛國者治港，真正實現回歸的意義。