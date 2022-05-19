世界視線：西媒統計真玄妙　誇大失實有多少

俄烏戰事影響全球，自開戰以來，一直綑綁輿論目光，有關戰爭的消息和謠言隨時隨地滿天飛，難分真偽。綜合西方傳媒資訊初步統計，戰爭持續至今俄軍至少傷亡10萬人，被擊毀戰車、坦克數以萬計，戰機幾百架，戰艦數十艘，甚至有多名高級將領陣亡。最新一單令人目瞪口呆的報道，是被俄軍圍困馬里烏波爾亞速鋼鐵廠多時的亞速營分子投降，但美媒卻將之報道成「烏軍結束戰鬥任務並撤出」。

事實上，戰爭雙方對於己方取得的戰果以及自身傷亡，向來都是各自表述，難以作準。戰場上炮火連天，陣亡者安有完軀？加上戰況瞬息萬變，還有被俘、逃兵等諸多因素，即便是當事雙方，在戰爭結束之前，也只能估算己方人員損失，何況是敵方的損失？縱然當局精確掌握敵我雙方的傷亡人數，考慮到輿論壓力、前線官兵士氣等因素，甚至為了爭取外界支援，一時誇大，一時瞞報，這些操控輿論的政治伎倆，自然是必不可少。正如在二戰中，不少日本人在美軍兵臨城下之前仍不知己方早已潰不成軍，堅信能取得勝利。

作為當事方，為求取得勝利而不惜操控輿論，實不難理解。反而是拒絕「落場」的歐美諸國，何以要犧牲一直信奉的新聞自由，胡亂吹噓戰況呢？答案很簡單，早在越戰時，美國已經徹底體會到輿論的威力；無論是軍援烏克蘭，抑或是制裁俄羅斯，或多或少都會衝擊自身經濟；只有本國人民不反對的情況下，歐美方能毫無顧忌地犧牲國力去支援烏克蘭；何況如今科技發達，西媒報道同樣能傳入俄羅斯人耳中，正正能達致煽動俄國人反戰的目的。

有些不知就裏的網民一味囫圇吞棗，對西媒報道照單全收，咬定俄軍必敗。事實上，不少專家學者均認為，若俄國信心堅決，戰爭隨時持續數年。況且，戰爭勝負從來不取決於士兵傷亡人數；以二戰為例，蘇軍傷亡遠超東線德軍，最終卻攻陷柏林，迫使希特拉自殺。與其關心士兵傷亡，輕易妄下判斷，倒不如關心戰爭中的難民苦況，關心即將發生的人道危機。畢竟在戰爭中，人民永遠是受害的一方。