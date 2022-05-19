烏克蘭戰爭持續接近3個月了，戰爭的消耗巨大。美國原先估計，戰爭加上美國的制裁，俄羅斯經濟會倒退至少15年，甚或崩潰。可是80多天後，俄國經濟並沒有大崩潰，盧布也轉趨穩定。俄羅斯還是挺得住戰爭的消耗，戰場上雖然策略有所修改，卻已包圍烏克蘭軍隊的主力，準備圍而殲之。馬里烏波爾的戰鬥完結，南部地區便全部落入俄軍之手，頓巴斯地區的烏軍也很快被殲滅，俄羅斯在烏克蘭的第一階段戰事結束，進可攻、退可守了，戰場已是俄國掌握完全的主動權。

戰爭中的烏克蘭，政府說每月需50億美元的支出，包括維持對烏克蘭士兵與公民的工資、退休金的支付，當然還有不少是落入當地政府與美國有關方面的私人口袋，靠的是來自美國的資助。剛剛美國政府提議400億美元援助撥款草案，被國會阻延，理由是戰爭以來美國已支付了200億美元，而400億美元撥款中有9億美元是歸NGO，背後有美國各個政客關係。

據烏克蘭方面的說法，更多的是供CIA在俄羅斯進行顛覆活動和在東歐擴大軍事設施。烏國得到的經費有限，也局限用於從美國購買的武器。美國國會議員質疑支出，要求公開詳列開支細目。即使今後撥款通過，投於烏克蘭的資金也不多。

美國財政部長督促歐盟增加資助烏克蘭。迄今歐盟已資助20多億美元，另有510億美元緊急貸款，歐盟似無力再增加資助，反提議在國際市場融資、發行債券，以及把俄羅斯與白羅斯被凍結充公的海外資產變賣以充烏克蘭之用。面對龐大軍費支出，美歐開始感到吃力，若沒法保證資金投入，美歐怎樣把這場仗打下去？

據烏克蘭朋友告訴，當地政府發的工資、退休金開始減半，原來依靠國際貨幣基金組織（IMF）支撑的固定匯率也改為自由浮動，導致大跌。顯然，IMF的資助、保證也開始消失了。烏克蘭政府正計劃除已國有化的俄羅斯的資產外，把本國的資產也國有化，特別是農業部門，似乎是準備將國有化後資產打包出售給西方企業。或許這暗示不但缺錢把戰爭打下去，還企圖變賣國家和社會資產外逃。

基輔等地的民意正在轉變，再不是衞國而戰，而是認為烏克蘭不應為美而戰，用本國的人命財產作為代價。美國、歐盟承受不了對俄戰爭的經濟負擔，撤退的話，烏克蘭民意會是與俄羅斯言和。