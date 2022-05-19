如何貫徹落實「一國兩制、港人治港、高度自治」，中央挑選甚麼樣的港人當特首是首要問題，還在中英談判香港前途問題時，中央就開始琢磨這個問題，觀察考慮當時有些「江湖地位」的香港人誰比較適合當「首任華人行政長官」。

英國人當然也很「關心」這個問題，在《中英聯合聲明》簽署後的香港過渡期，雙方開始商量1997年政權順利交接事宜，考慮是否可以在此之前北京就選好特首，或是中英共同商議一個「華人副港督」的過渡問題。但是這方面的考慮，因為1992年「末代港督」彭定康不顧中方強烈反對，推出「三違反」的政改方案，摧毀了雙方早已取得共識的立法會「直通車」安排而告吹。至此，北京不但在立法會問題上「另起爐灶」，而且在首任行政長官問題上自行安排。那時候，彭定康還想厚着臉皮推薦香港首位華人布政司陳方安生出任特首，自然是碰了一鼻子灰。

歷史沒有如果，只有結果！這個結果的原因，出自彭定康代表的英國要改變對華對港政策，破壞了中英在香港立法機構和首任行政長官等問題上的「合作機制」。這層因果關係，對97回歸後的立法會選舉和行政長官選舉都有影響；而英、美等西方國家一直在立法會和特首選舉以及人事方面搞風搞雨，在立法會內培植反中亂港勢力，並且利用這個勢力攻擊歷屆行政長官及其施政。不管誰人當特首，他們都要反，目的是專門和中央「對着幹」。

對中央而言，無論是立法會還是行政長官的選舉，都必須是「愛國者治港」，而行政長官「愛國者」的標準更要高，此乃行政長官是肩負貫徹落實「一國兩制」、保持香港安定繁榮、推動香港進步發展的第一責任人，只有行政長官選對了，幹好了，才能體現香港是「愛國者治港」。這是一項長期的工作，需要制訂出一整套培養特首的方法，不能臨急抱佛腳，搞神秘主義。