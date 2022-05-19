俄烏戰爭打到現在，烏克蘭固然滿目瘡痍，俄羅斯損失似乎也不小，美西方因此認定俄軍戰鬥力不濟，很快就頂不住了。西方主流媒體更是大造輿論，全面唱衰俄羅斯，說得莫斯科好像即將崩潰似的。事實果真如此嗎？當然不是。

俄羅斯發動「特別軍事行動」並不是為了佔領整個烏克蘭，而是為了令對方「去軍事化」、「去納粹化」，所以初期並沒有使用太多大殺傷力武器，而且只針對軍事目標，盡量避免傷及平民，不像美軍入侵其他國家那樣狂轟濫炸，連外國大使館也不放過。俄軍這種打法難免拖慢戰事進度，也難免導致自身傷亡，但始終掌握戰場主動權，絕對不是美西方所形容的如此不堪。

美國不惜工本為烏軍提供大量武器，並刻意唱衰俄軍戰鬥力，無非想「激勵」基輔當局的鬥志，讓這場代理人戰爭繼續拖延下去，藉此消耗乃至拖垮俄羅斯。但實際上，俄羅斯擁有得天獨厚的天然資源和戰略韌性，尤其擁有能源和糧食供應兩大王牌，不可能被輕易拖垮，當年強橫如納粹德國尚且無法征服俄羅斯，何況是現在。君不見，盧布兌美元急跌後隨即大幅反彈，甚至比爆發戰事前更高，證明美西方的經濟和金融制裁奈何不了俄羅斯。

反而被美國綁上戰車的歐盟諸國騎虎難下，既要承受能源危機和通脹之苦，還要承擔烏克蘭的武器和財政支援，漸漸吃不消，戰爭繼續拖下去，被消耗的恐怕不是俄羅斯，而是歐盟。烏克蘭揚言要再動員100萬人加入武裝部隊，而且要求西方增加援助，可見基輔當局已經走火入魔，不惜驅使更多民眾充當人肉盾牌，執意要把代理人戰爭繼續打下去，這個無底洞怎麼填？美國可以乘機賣軍火和天然氣，歐洲又能賣甚麼？賣慘？

所以說，烏克蘭執政者固然走火入魔，歐盟領導人也是大傻瓜，明知中了美國圈套卻無法自拔，反而繼續往裏面跳，以致愈陷愈深。難怪美國食髓知味，一邊持續在烏克蘭拱火，一邊加緊在台海攪局，甚至揚言推動北約「亞太化」、「全球化」，分明想將歐盟一併綁上對抗中國的戰車。問題是，歐盟跟隨美國制裁俄國，已搞得自己五勞七傷，面對經濟實力和綜合實力強大得多的中國，歐盟根本無能為力。老實說，就算是美國，要同時開闢兩條戰線對付中俄兩國，也是力不從心。