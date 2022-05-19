疫苗保障基金破天荒向一宗接種復必泰新冠疫苗16日內死亡的個案賠償200萬元，成為全港首例。這除了令人有「太陽從西邊升起」之感，更令人質疑「疫苗通行證」變相逼人打針的安全性和合理性。港大多名學者均認為，單靠疫苗無法阻止另一波疫情出現，加上本港已築起群體免疫屏障，疫苗通行證恍如強制年輕成人打針，看不到有關政策推動的合理性，認為無充分理據剝奪該批群組拒絕打針的權利，真可謂說出無數市民的心聲。

該宗賠償個案涉及一名66歲婦人，她去年7月接種首劑復必泰，16日後死亡，解剖證實死因是心肌炎。根據保障基金機制條款，列為「與免疫接種因果關係一致」和「不確定」的死亡個案，40歲或以上會批出200萬元，40歲以下則獲250萬元。該婦人的死被列為「不確定」，因而成為首宗獲賠案例。有口痕友謂，全港已有九成人口接種疫苗，接種計劃已屆尾聲，橫豎基金大把錢，倒不如做做好心作出賠償。觀乎基金共接獲843宗申請，當中死亡個案佔31宗，但只有這一宗獲批，這種推測不可謂沒有道理。

儘管婦人之死與接種疫苗的關係被列為「不確定」，但絕對不能排除接種疫苗致死的可能性。正如本報多次指出，接種疫苗防疫出發點是好，但身體是自己的，接種後反應人人各異，好應該將選擇權留給市民自己決定。港府既不肯負起立法強制全港市民接種疫苗的責任，接種後有甚麼「冬瓜豆腐」又往往耍賴，市民對疫苗及港府無信心絕非無因。專家都認為香港已建立起免疫屏障，所謂第6波爆發，亦不過每天新增300多宗確診，同高峰期每日新增6、7萬宗不可同日而語，根本無必要逼全港市民齊齊喊驚。