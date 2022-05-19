權力使人迷醉，戰爭中擁有的權力，更容易讓人着迷。俄羅斯進軍烏克蘭的號角吹響後，俄國總統普京被指為好戰分子，但這場仗愈打下去，愈讓人發覺最好戰者不是普京，而是烏克蘭總統澤連斯基，他似乎更鍾情於漫天烽火的世界。

戰事爆發初期，澤連斯基就表現出熱愛戰鬥的本色，他一度不讓國內的成年男性有選擇權，硬性規定一眾男子要留在烏克蘭協助防衞。開戰至今近3個月，澤連斯基愈打愈起勁，烏克蘭的現役軍人已有50萬，現在打算再增兵100萬，甚至揚言要將失去的克里米亞地區奪回。要知道，克里米亞是經過公民投票，決議脫離烏克蘭的，若然要收復此地，不知要流多少鮮血。

戰爭的苦難永遠只會留給平頭百姓，據說俄烏戰爭爆發後，烏克蘭國內頭100名富豪，有96個已經逃亡海外，剩下4個留守的，不是因為特別愛國，而是他們曾犯下刑事罪行，故出境受到限制。不是說澤連斯基曾禁止國內的男性出境嗎？難不成96位富豪全是女性？當然不是，受限者只是沒有特權的一群，法規從來不是用作管制富人的。

大戰下的烏克蘭平民缺醫少食，生命猶如風中之燭，在這當兒，烏克蘭領導者理應嘗試開啟各種管道，務求與俄羅斯達成停火協議才是，但澤連斯基不然，他希望這場仗持續下去，為此甚至訂立不切實際的作戰目標。戰爭很容易讓統治者癡迷，因為在戰時狀態之下，在上位者擁有的權力最不受限制。

不過，我得提醒澤連斯基別太瘋狂，若然烏克蘭企圖收復克里米亞，此舉可能會被視為侵犯俄羅斯的主權，弄不好，會促使莫斯科使用核武！