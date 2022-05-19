月有盈虧，做人做事則講究型虧，人家覺得你有型與感覺你很虧，已判了閣下的成與敗。港鐵東鐵綫過海段日前正式通車，展現了一手扭虧為型的形象工程，在鐵路迷高唱「紅磡過海真的很興奮」的同時，坊間對於工程造假、超支醜聞、通車時間一再延遲等負面記憶已忘得七七八八，稱得上是一堂值得港官反覆研習，揣摩管治學問的公關課。

做人不能沒公關，企業品牌形象更是生死攸關。港鐵近年頭頭碰着黑，2018年四線齊壞，市民罵聲四起；2019年，黑暴不是放火、扑爛售票機，就是阻礙列車離站，黃絲被揭逃票跳閘，竟反向路見不平的乘客吠叫：「你知唔知黨鐵做過啲乜呀？」做賊做得聲大夾惡，顯得港鐵於理有虧似的；疫情令乘客量銳減更不在話下。

然而，紅磡過海通車在港鐵悉心布局下，大批鐵路迷歡天喜地、跳跳彈彈，在訪問中有讚無彈，玩的就是樂隊花車效應，借助人類為免顯得自己不入流的從眾心理，減低了對港鐵負評的出現比率，新聞報道裏有年輕情侶、帶着子女的一家大細，對着鏡頭雀躍揮手，就是跳上了花車的證明，一洗港鐵之前讓人避之則吉、不願主動親近的霉風、頹風。

有評論指鐵路迷癡戀列車，「毒味」是怎也抹不掉的，加上外表又非「香港男人中最睇得的一群」，根本就是一班「毒L」。可是報道所見有正常樣、四正妹也要求鐵粉羅先生合照，這可能是做媒，但一個向來品評男性時尚的網頁也發文談論，則不會是做媒，這是今期熱話了，不枉港鐵在廣告中以歌手、資深藝人、香港運動員、人氣KOL等烘托羅先生壓軸出場的脫毒工程。港官谷針有否借助疫苗粉造勢？「我係小學生，我都要打針」僅止一人，勢孤力弱，公關真是門學問。