筆者建議成立的立法會「發展智慧城市事宜小組委員會」，近日舉行首次會議。委員會將檢視香港智慧城市，包括：智慧出行、智慧生活、智慧環境、智慧市民、智慧政府和智慧經濟等範疇措施的落實情況，研究運用智慧科技及自動化設施，有效管理城市、土地開發及妥善規劃，以解開不同社會問題的癥結，並提出建議，促進各方面數碼化的進程。

物聯網、大數據、區塊鏈等科技，逐漸改變未來城市的面貌，5G技術是智慧城市發展的關鍵之一，如與其他科技相結合，定能協助應對各深層次問題。惟僅成立發展智慧城市事宜小組委員會並不足夠。目前香港智慧城市發展存在不少桎梏，拖慢整體發展，包括人才不足、初創支援有限、法例過時、公務員團隊科技素養有待提升等因素。建議新一屆政府設立跨部門專責隊伍，負責協調統籌、整合有關部門間的數據庫，打破各自為政的格局，並檢視及提高政府官員善用科技的能力，推動智慧城市發展。

在政策推行方面，提高計劃的透明度、更積極進行公眾諮詢和與公眾溝通是必須的。例如，開放數據本身可提供原材料給有興趣進行科研的企業及機構，創造出更多數據應用和服務，但是數據重量亦應重質，政府可研究把統計處改組成「大數據局」，加設地理資訊及統計專隊，負責收集、分析、整理及開放有用的數據，完善城市空間數據平台，做到數據開放到位，方便政府各部門、公私企業、民間共享資訊，共同參與。

為應對城市化伴隨的挑戰，過去十多年各國大力投資建設智慧城市，鄰近地區已漸見成績，港府必須急起直追，善用科技解決社會問題，提升本港競爭力。