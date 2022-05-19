李家超提出「以結果為目標」的政綱承諾，在選定若干結果作目標並確定奮鬥目標的同時，更必須訂定實現結果、達到目標的時間表和路線圖，才能洗去官僚Hea做作風，加強立法會和公眾監督，促進結果如期實現，兌現政府提出的目標，那麼新政府必須改革官制。

過去10年，兩屆政府的施政成效不彰，除了來自立法會內外反對派政黨以及反中亂港和「港獨」勢力的逢中逢政府必反、例必拉布拖延，還有來自政府官僚架構內層層的庸政懶政拖延內耗，令許多政府決定做的改善民生公共工程，不是胎死腹中，便是議而不決，即使僥倖開動展開興建，也可以拖延十年八載，拖到項目提出的有關原創者人面全非很難跟進，令監督無力及不到位。

例子一，前特首提出照顧長者出行，大力建設無障礙通道，興建上坡電梯政策。乘此契機，令筆者在2008年便開始爭取興建葵涌邨至光輝圍百步梯電梯建議，可納入2012年的上坡路電梯工程改善計劃，可是該項工程要到10年後的月前才落成啟用。

例子二，爭取在柴灣小西灣興建衞生福利大樓，以解決長者醫療護理問題，10年前筆者已取得政府和立法會通過，但10年後的今天才開始地盤打樁工程，借藝員黎耀祥之問：人生有幾多個10年？

例子三是10年前政府為協助青年上流，也同時讓青年走出劏房發展，提出與NGO團體合作，興建過渡性質的7個青年宿舍，目標3,400個宿位。10年過去了，當年的青年已成中年或壯年人了，結果只得一個項目入伙使用，僅僅提供80個宿位，真係笑死人！總結教訓，李家超提出的「以結果為目標」要實現的話，必須改革官制，「以結果為目標」要與官員的考勤和升遷掛鈎。