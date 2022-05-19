社交媒體YouTube充斥色情資訊，被轟誨淫誨盜，荼毒青少年細路。東方傳媒機構早前揭露問題，分別致函多個部門包括警務處以及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉和投訴，可惜並冇得到應有嘅注視及跟進，部門仍然「好好好，睇唔到」，既拖延兼縱容，情況自然令有關問題變本加厲！

香港救助兒童會最近有一項研究發現，青少年正面臨重大網絡安全風險，調查結果顯示，每10名中學生就有4名喺過去一年至少一次遭受虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗。事實上，YouTube充斥色情影片卻缺乏監管，現時只要喺YouTube輸入「sex」、「三級片」等特定字眼，便會出現大量包含裸露、色情成分嘅影片，平台上甚至可以搵到儼如「召妓指南」嘅影片。而涉及黑社會和暴力嘅影片亦欠篩查，宣揚暴力之餘更有美化黑社會之嫌，嚴重影響兒童心智。

呢，YouTube呢個不良平台宣淫販賤無王管，日子有功，依家荼毒青少年啲衰嘢一一浮現啦！這令老朽諗起魯迅講過嘅一段話：「蒼蠅嗡嗡地鬧了大半天，停下來也不過舐一點油汗，倘有傷痕或瘡癤，自然更佔一些便宜；無論怎麼好的、美的、乾淨的東西，又總喜歡一律拉上一點蠅矢。但因為只舐一點油汗，只添一點腌臢，在麻木的人們還沒有切膚之痛，所以也就將它放過了。」

之不過，YouTube販淫賣賤無底線，青少年淪為雛妓、誤入歧途被幕後販毒集團主腦控制淪為替死鬼等，亂象愈演愈烈，已非「只舐一點油汗」咁簡單！港府執法部門若然再「做唔到嘢」，再庇奸護淫充當其保護傘，讓其為禍下去，則香港無論邊個做特首，依然係一個禮崩樂壞嘅亂世！