中國4月份經濟統計數據全線走弱，讓因為封控而心煩躁鬱的大眾更加焦灼。雖然官方在數字上玩弄花樣，但難掩疲態。就以外資而言，按官方口徑，前4個月吸收外資同比增長超過兩成，似乎依舊搶眼。而實際上，若扣除一季度，4月份增速只有4%，創下加入世貿20多年來的最低水平，甚至低過2020年同期，顯示封控帶來嚴峻後果。

而且近期一系列舉措，一再暴擊國人心臟。杭州亞運會、成都大運會延期，汕頭亞青會停辦，明年6月的足球亞洲盃也取消，並且限制民眾出國。以前還有一絲幻想來望梅止渴，現在連畫餅充飢的勇氣都沒有了。一系列的消極預期，怎能讓資本對擴大開放、全球化保持信心呢？「外資撤出中國」究竟是偽命題還是無奈之舉，公眾自有判斷。

各種「幸福」數據，以偏概全，以個案代表全局，報喜不報憂，偏離大眾的切身體驗與觀感，與社會實際脫節。就像上海封城，局面嗷嗷待哺，而央視新聞裏仍是超市裏一片欣欣向榮。

官員在為經濟蕭條辯解時，掛在口頭上的往往就是空間廣、餘地大、有潛力、有韌性。然而經濟空間再大，比不上權力空間大；經濟再有韌性，禁不住官員的任性。河北磁縣僅有兩例外地傳入的無症狀感染者，結果幾十萬百姓被要求足不出戶，甚至不許農民下田。農民眼看着貽誤農時，心急如焚，直至傳媒曝光，官方才為農民辦理通行證，卻無人去糾正當地嚴重加碼的混帳做法，無異於默許和鼓勵。這就很好解釋了為何各地愈來愈膽敢肆無忌憚，胡作非為。

上有所好，下必甚焉。官方在部署工作時，習慣於高喊「不惜任何代價」、「任務壓倒一切」。這些提法，令人不寒而慄，從根本上不符合實事求是，違背科學常識與經濟規律。一個正常的人、正常的組織，不管做甚麼事，哪能不講求成本與收益、不計算代價呢？一旦不惜代價、壓倒一切，往往不但起不到鼓勁打氣的作用，卻為瞎指揮、胡折騰、亂作為製造了藉口，為掩蓋失誤、粉飾局面提供遮羞布。

其實各級官僚清楚地計算過代價，只要不出新冠病例，任你糧食絕產、經濟停擺、工廠停工、商舖停業，就可以表忠，就算是政績；當中有其他問題，則只是「小節」而已。就算官方提出要以「最小代價」統籌經濟與疫情，然「最小」並無明確衡量標準，而疫情則例例可見。如何取捨，不言自明。

不惜代價，所不惜的是老百姓的代價，而對於自己的官位，則是斤斤計較。於是，居家隔離、足不出戶、破門消殺、常態核酸、全域封鎖、物理阻斷、全城靜默……一個接一個新概念、新手段被創造出來，肆意切割撕裂着百姓的生活。小民微不足道，如同隨意輾壓的螻蟻、任憑驅使的工具。不過，人心不會靜默，支付的高昂代價，官僚不放在心上，但老百姓心中會一筆筆地記清楚。