正論：憂慮病毒再重臨　疫下幸福怎追尋

港人苦苦支撐數個月後，昨日如期迎來第二階段社交距離放寬，宴會活動人數上限亦提升至120人；適逢今日是5月20日，520普通話諧音是「我愛你」，農曆四月二十又是結婚的好日子，多達402對準新人擬於今日註冊結婚，較去年大增89%。結婚固然可喜，數字急增的原因卻十分可悲！本港現時每日新增確診始終徘徊200多宗，早前又有專家警告本港兩周後或爆發第6波疫情；情侶們擔心疫情重臨，防疫措施隨時再收緊，於是與病毒賽跑，盡快拉埋天窗；這一切一切，不正是對港府缺乏信任的又一鐵證嗎？

患難見真情，亂世中的山盟海誓，更顯得難能可貴！根據入境處數字，在已遞交擬結婚通知書並計劃今日結婚的新人中，136對會在婚姻登記處註冊，263對會由婚姻監禮人主持，餘下3對則會在特許禮拜場所結婚。縱然今天的意義非凡，又是黃道吉日，更是星期五，選擇於今天結婚的好處比起其他日子為多；但畢竟疫情尚未清零，近期又先後爆發多個餐聚群組，新冠病毒陰霾仍在，賓客赴宴始終難言安心。然而在種種不利因素下，今年520結婚人數依然暴增，甚至比起疫情爆發前的2019年520，也增加了49%，足見新人們都心急如焚！

心急原因眾多，但無不與港府無能，對香港未來發展缺乏希望有關！首先是擔憂疫情重臨，專家之言或許是危言聳聽，但不得不說，本港現時狀況確與第5波初期相類似；眾所周知，本輪疫情之所以失控，歸咎於港府一意孤行，縱容國泰機組人員免檢疫入境所致，加上初期反應緩慢，錯失壓抑病毒傳播的黃金時機，間接導致9,000多人病歿。如今政府尚未換屆，無能官員依然在位；比起期望官員知錯能改，市民普遍認為官員一錯再錯，恨錯難返的機會更高。

其次，市民對於本港經濟復甦前景難抱幻想。縱使防疫鬆綁，經濟復甦卻難以一時三刻達成，百業不景氣，失業率再度攀升；政府統計處昨日發表的最新勞動人口統計數字顯示，失業率急升至5.4%，就業不足率也升至3.8%。雖然經濟環境差，會驅使部分情侶推遲結婚大計，但也會令一些情侶決定一切從簡，甚或「裸婚」；在沒有預訂婚宴等束縛下，良辰吉日自然顯得更加重要。更甚者，有些情侶心急結婚，更是為了移民大計作最後準備。

活在今時今日的香港，結婚就代表大團圓，能夠獲得幸福嗎？家福會最新調查顯示，在疫情下，市民的幸福指數較2019年為低，平均只有6.10分；調查更發現，家庭收入是影響家庭幸福指數重要一環，低收入與高收入家庭幸福水平差距極大。常言道︰「貧賤夫妻百事哀。」婚姻只是人生的中轉站，並非終點，婚後仍要面對各種困難，諸如房屋、就業，乃至子女教育等。現屆政府庸庸碌碌5年，最終一事無成，港人只能依靠自己雙手追尋幸福；倘若有人選擇移民離開，試問誰又能責怪他們不念故鄉之情嗎？