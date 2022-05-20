功夫茶：立會擴建大超支　一味靠估冇辛苦

賭仔輸錢，通常會呻「風吹雞蛋殼，財散人安樂」！咁又係，啲錢輸咗好似倒錢落海，惟有安慰自己，財散換來平安，好似風吹雞蛋殼咁囉！呢嗱！政府啲大型基建，工程周不時都延誤超支，甚至被譏為「大白象工程」，為咗填補龐大超支，屢向立法會追加撥款，以公帑埋單致民怨四起，咁又係唔係「風吹芫荽」吖？即係點？即係荽（衰）貼地咯！依家輪到立法會擴建要追加撥款啦！

是咁的，新一屆立法會議員人數由70人增至90人，須額外擴建辦公地方、加建樓層，預計工程3年內完成。立法會財務委員會喺去年9月通過立法會綜合大樓擴建計劃，涉款約11.7億元。最新消息指，建築署低估有關造價，擴建工程預計要追加33%，約3.9億元，將於下星期三喺立法會討論，希望暑假前獲得撥款喎！

據悉，大樓擴建工程預計2025年中竣工，工程期間政府於中信大廈租用3層辦公室，供45名立法會議員、議辦職員及秘書處職員使用。租約3年，立法會只需象徵式向政府提交一個大洋租金。講到尾，其實又係納稅人嘅錢！今趟大樓距竣工十畫未有一撇，已要追加近4億元，同未見官先打三十大板冇乜分別，認真慘情！以港產官僚做嘢之唔嗲唔吊，大樓擴建能否依時完工都令人大感疑惑！

呢，據了解，建築署找承建商期間，發現低估造價，主因係立法會大樓喺擴建過程中仍然要繼續使用，承建商一時話好多時開唔到工，或要待夜晚甚至假期先可以進行工程；一時又指建築材料價格上升，故要追加撥款進行擴建！呢個世界，原來屙屎唔出真係可以賴地硬㗎！之前為何冇協調商量？唔通政府錢多人又傻，承建商求其安個理由都係真理？總之，開唔到工，一切拖延都是你的錯！唱歌咩？

有議員就話喇，建築署作為專業部門，估算開支超出逾三成實在難以接受，會在立法會要求署方詳細交代，又指立法會擴建雖有挑戰，但並唔算大工程，質疑「預算都估錯三成，時間又會唔會出錯呢？」

質疑得好！各位，從過往大型基建如港鐵沙中綫、西九文化區，動輒超支千億、百億元，時間延誤更不在話下，依家大樓擴建甫動工已要追加近4億元，分分鐘又因各種理由再追加多幾億有乜出奇？時間出錯？政府工程係咁㗎啦！公帑啲錢慣性係咁倒落海！依家民生多艱，失業率又上升啦！好心應慳就慳，一分一毫，當思來之不易，超支延誤啲冤枉錢，攞嚟扶貧好過啦！唔該監督好啲工程，切勿一味斷估冇辛苦！