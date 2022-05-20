產評：通脹禍水累全球　抗美逆流早綢繆

美國身陷經濟危機，禍水正席捲全球！美國企業近期公布的業績，不約而同都受通脹影響，盈收增長放慢，致令估值高企的美股難再離地，通脹與衰退的憂慮持續發酵，引發全球金融市場大幅震盪。為了抵擋這股「美國逆流」所帶來的衝擊，各地應更自覺做好金融市場防風險措施，並加強地區經貿來穩增長、保民生，免被美元霸權收割。

打從去年美國財金官員錯判通脹形勢，錯失調節貨幣政策防範物價飆升的時機，便種下今年通脹失控的惡果。本來拜登政府以為，多印銀紙，多花錢搞投資，就能克服通脹升溫的影響。誰知新冠肺炎疫情至今仍揮之不去，國際供應鏈持續受創。更甚是，美國的主要貿易夥伴中國，3月以來面對變種病毒肆虐的威脅，在「動態清零」政策下多地封城，嚴重影響生產與物流，打擊美企在華商業利益，並激化美國的進口通脹。

近期公布業績的美企，大部分都表示面對成本上升壓力，盈收指引亦未復強勢。事實上，中國次季經濟增長因疫情而急速放緩，封城對國際供應鏈的衝擊料於第三季全面反映，意味未來一季美國經濟增長很大機會受影響。企業盈利增長放緩、民眾消費信心轉弱，股市表現往往行先經濟，就促成近期美股大冧市。這對於在部署11月國會中期選舉的總統拜登而言，誠然是一大挫折。

更不堪的是，面對這個經濟危局，美國政府內部出現分歧。聯儲局按本子辦事，以量化緊縮來對付通脹。可是過猛的加息收水，只會加速經濟衰退。為此，財長耶倫自然着急，坦言在說服拜登接受減華關稅。惟反華派官員認為此舉即「放生」敵人，得貫徹對抗中國的戰略。眼見拜登政府內部在處理經濟政策問題上矛盾重重，更令外界擔心其將無法妥善處理好通脹危局，令資產泡沫破裂，經濟衰退甚至滯脹臨門。

以目前形勢而言，維持強美元對美國有利，但這卻對新興市場貨幣造成壓力，加上俄烏衝突變成持久戰，正深化全球通脹問題，面對能源危機的歐洲經濟尤其高危，可見全球都難有樂土。

美國與中國開打貿易戰，奉行保護主義，反全球化，遺害正逐步體現於美國經濟身上。美國慣常的伎倆，是將內部禍害轉嫁全球，再藉美元霸權收割世界利益。如今美國就照辦煮碗，圖藉反華與「印太戰略」，將「禍水」東引。新興市場諸國應提高警覺，免得捲入由美國主導的「黑暗漩渦」，謹記致力維持地區和平穩定發展，就是對抗這股逆流的根本對策。