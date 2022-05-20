世界視線：只有大棒無蘿蔔　老美後欄悄起火

美國拿着1.5億美元敷衍東盟後，自家後花園卻出了大亂子。此前華府放風將不邀請古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜參加下月初在洛杉磯舉行的第9屆美洲國家峰會，「因為這是民主國家的會議」，結果引來軒然大波。墨西哥等十多國表明若古巴等不獲邀請，將集體抵制峰會。對於一眾美洲小弟公開叫板，華府顯然始料未及，但總不能讓自己主辦的峰會成為28年來最尷尬及失敗的一次吧？於是只好擺低姿態，宣布放寬部分對古巴的制裁措施；惟哈瓦那政府態度冷淡，形容華府做法僅是「有限一步」。

多年來，美國對中南美洲及加勒比國家「呼之則來揮之則去」，任意剝削、制裁甚至顛覆地方政權。最經典的例子，必定是以莫須有罪名「追殺」委內瑞拉總統馬杜羅，又推出反對派領袖瓜伊多欲推翻政權。華府策動政權更替事敗後，長期對委國施加單邊制裁，令當地人民生活苦不堪言。至近月俄烏戰爭爆發後全球能源價格暴升，美國總統拜登向中東求油不果後，才想起委國原來也有石油。結果馬杜羅應美方要求增產石油，卻仍未獲邀參加美洲峰會。

一場俄烏衝突，喚醒拉美及加勒比地區國家的危機意識：美國為了維護霸權需要，將不惜訴諸武力或挑動代理人戰爭。隨着戰爭和新冠疫情的影響逐漸浮面，美洲國家領袖對華府多年來口惠而實不至的怨氣也升至沸點。墨西哥總統奧夫拉多爾近日出訪時，多次批評美國寧可撥出400億美元支持烏克蘭，也遲遲未落實4年前許諾向中美洲投資40億美元的承諾。美國要求墨西哥和中南美洲國家協助打擊邊境非法移民，卻連丁點兒甜頭也拿不出手，又如何叫人替你辦事？

可以預料，由美國做東道主的本屆美洲峰會將會是「有佢講冇人講」，主題也必然是反俄制俄。可是，大多數拉美國家與俄合作密切，在沒有巨大誘因下，他們絕不會貿貿然選邊站與俄作對。在這背景下，華府要動員美洲大陸國家為其衝鋒陷陣的如意算盤，恐怕難以打響。連同危地馬拉在內，最少6國已拒絕出席峰會，繼美國東盟特別峰會冷清收場後，美國極可能再遇挫折。