烏克蘭戰場上是美國以資金與俄羅斯拚消耗，美國及北約已傾盡庫存的武器，要維持供應烏軍的火力便要進行生產。生產需錢，不像動用庫存，生產亦趕不上戰場上的消耗。美國財力不繼，所以迫使歐盟出錢。歐盟各國經濟亦困難，疫後恢復經濟已十分吃力，怎樣可以聽命美國全力資助烏克蘭戰爭？

資金不足，武器供應便不易維持，而美國與歐盟還要維持烏克蘭國家社會的運作。當政府沒有資金維持經濟運作，支付薪津退休金，甚至對軍隊的工資費用還支付不了，烏克蘭的民眾和新納粹狂熱分子之外的軍兵，包括外國僱傭兵，怎樣可以維持士氣與俄作戰？戰場上已失利，後勤中斷，民間支持逆轉，不管西方媒體與烏克蘭總統澤連斯基怎樣表演辯說，形勢是絕對惡劣，且日甚一日。

這樣形勢下，波蘭等敢出兵烏克蘭嗎？一旦資金鏈斷絕，烏克蘭政府與軍隊崩潰，若波蘭出兵，他們的軍隊同樣會隨之崩潰。即使還可退回本國，但絕對會是狼狽非常，也會受國內必然逆轉的民意譴責，他們多會很快打退堂鼓。

對美國軍工體制來說，放棄烏克蘭，仍然可以把美國投入的援助、歐盟的資助轉化為他們生產的武器，填補各國庫存，還多了長期維修的收入。熱戰的消耗過大，既對美國財政產生過大壓力，他們的生產亦趕不上供應。

即使美國放棄，東歐的戰爭風險、政治緊張仍在，他們的軍工生產訂單仍可增長，沒有多大損失。美國政府背後的金權資本還可藉機挽救美國金融危機，從熱戰（以至歐洲大戰、世界大戰的威脅）退回新冷戰；還可借助國際優勢延續美元霸權，用金融手段侵蝕各國（包括中俄及歐盟）的資產財富。或許不如充公俄國等海外資產那樣低成本，但充公得益的是政府（及背後的既得利益者），不是金權資本的直接收益，反倒傷害美元與美國金融的國際信用，傷害金融資本的長期利益。維持新冷戰的不穩定，金權資本便可上下其手，操縱市場，還可入據世界最大市場的中國，賺取暴利，勝過熱戰的生死相搏。

與美國相比，歐盟更是百般情願迴避戰爭，不讓民粹主義者（包括變了質的環保團體）用無知來毀滅歐洲的和平發展，傷害其中的眾多利益。

美國與歐盟大可借勢放棄烏克蘭，擺脫戰場失利、經濟困難帶來的眾多問題。