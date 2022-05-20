香港新一屆政府將在律政司新設一個副司長和政治助理的職位，這是破天荒的事情。副司長和政治助理主要工作是甚麼呢？候任特首李家超表示，工作是回應國際社會對香港法制不符合實際的說法。有香港輿情判斷，副司長的工作有些像「大外宣」；也有觀察者說，副司長的工作要和立法機關打交道，要協調各方，搞公關，據稱這是歷屆政府的律政司「較為忽略」的工作。

對律政司而言，這些不痛不癢的事值得設一個「位高權重」的副司長嗎？柳某看來，即使這些工作被誇到大「極為重要」的地步，也不應該是律政司副司長和政治助理的主要工作，他們的主要工作應該是社會呼籲已久、形勢緊迫而又一直推之不動的司法改革，是清理司法領域殖民地文化的影響，是建立制度和辦法對司法人員國家意識的樹立提升和加強愛國主義教育及考核。

97回歸後，香港司法機構和司法人員的表現是十分令人失望的，一是他們的國家效忠對象沒有跟上，固守英倫；二是殖民地文化影響籠罩全局；三是打着「司法獨立」的旗號自我賦權，挑戰國家憲法和香港《基本法》；四是為反中亂港勢力、外國代理人提供保護傘。

香港司法機構和司法人員存在這麼多嚴重的政治問題，「一國兩制」能行穩致遠嗎？能不走樣、不變形嗎？形勢不等人，時間不等人，解決司法機構和司法人員存在的這些問題是新一屆政府的責任，律政司副司長擔當重任，其工作應該是專職處理這些問題。由於這些問題不僅是特區問題，而是涉及國家層面；由於事實一再證明香港的司法改革根本不能指望司法界自身推動，因此律政司副司長的工作必須在中央政法機構、國家司法機構的指導監督下進行。

香港司法領域，英、美影響力根深柢固，中央委任的這位律政司副司長在完成國家任務時必會遇到強大阻力，這位副司長必須是忠誠勇毅、政治過硬、能力高超之人。