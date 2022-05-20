最近國際金融市場風高浪急，地緣政治緊張，加上通脹因素、能源危機、糧食危機等等，引發股市債市劇烈波動，全球資金紛紛湧往美元避險，導致美元匯率急升，其他貨幣相繼貶值。但與以往不同的是，美元信用今非昔比，這輪強勢恐怕只是一陣虛火，終究無法扭轉全球去美元化的大趨勢。

通過製造金融動盪包括加息收割全球財富，是美國慣用手段，過去屢試不爽，今次重施故技，無非想借助美元強勢以降低商品進口成本，緩減本身通脹壓力，同時打劫新興國家。這一招暫時也許有效，但恐怕維持不了多久。畢竟美國經濟已不復當年勇，整體競爭力每況愈下，加上長期瘋狂印鈔和發債，以及對俄羅斯毫無底線的制裁，皆嚴重透支美元信用。特別是美國將俄羅斯排除出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）結算系統，自以為得計，殊不知弄巧成拙，非但無法扼殺俄羅斯，反而嚴重動搖美元信用基礎。

有國際金融專家指出，這種「美元武器化」的行為，可能進一步刺激開發美元替代品的需求。其實不是可能，而是一定。全球去美元化一直在加快，美國凍結俄羅斯外匯儲備甚至沒收私人財產，更是引發其他國家擔憂，誰也不知何時會成為美國下一個目標，如果不想重蹈俄羅斯覆轍，唯一選擇就是遠離美元資產。

尤其是中國，作為全球最多外匯儲備的國家，同時是美國第二大債主，不能不考慮這些資產的安全。截至今年3月底，中國已連續4個月減持美債，持倉量降至近12年新低，這無疑是明智之舉，但仍遠遠不夠。隨着中美博弈愈演愈烈，美方愈來愈不擇手段，中方必須做好全面脫鈎的準備，當務之急就是盡快減持甚至清空美債。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯3,000億美元外匯儲備遭美國凍結，佔其外匯儲備一半，可見美國行徑如強盜一般，根本無視國際法和國際規則，中國倘若面對同樣遭遇，損失必定遠大於俄羅斯，豈能不防。

過去有些人總是認為外匯儲備愈多愈好，其實不然，尤其是國際局勢動盪不安、通脹持續惡化的今天，最值錢的東西是商品而不是外匯儲備。中國與其將龐大的外匯儲備放在海外，隨時被強盜搶奪，何不增加大宗商品等戰略資源的海外投資？即使是增加美國商品進口，也勝過購買美債吧？