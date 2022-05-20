行船爭解纜，加薪我搶先！近20萬名公務員在凍薪兩年後有望加薪。作為公務員薪酬調查參考的薪酬趨勢調查結果公布，在扣減遞增薪額後，公務員本年度薪酬趨勢淨指標由2.04%至7.26%，職級愈高加薪愈多，肥上瘦下不特止，在市面減薪裁員潮不斷下，公務員逆市大加薪，簡直不知民間疾苦，甚至在基層傷口上灑鹽。

難為薪酬趨勢調查委員會主席振振有詞表示，有關指標已參考私人市場情況，聲稱「過往一年高層人士流動性很大，為了留這些人，可能私人機構願意出多些花紅留人。過往兩年凍薪，假設在市場凍薪一段時間經濟反彈，按去年反彈6.4%，一定是較大的（加薪幅度）數據；農曆新年今年剛好在二月初，很多公司農曆新年前決定加薪。」

大家明白他說甚麼嗎？簡而言之，這兩年私人市場為了留住高層人才出多了花紅，去年經濟按年上升，加上農曆新年前私人公司也有為員工加薪，故公務員加薪最高達7.26%非常合理。哈哈，這位主席真不知活在人間何世，否則為何跟正常香港人的生活差天共地？疫情打擊加上嚴苛社交距離措施，封關超過兩年，各行各業皆在吊鹽水，基層打工仔不是失業便是減薪，申請一萬元失業援助金的人數多達47萬，而這位不食人間煙火的主席還好意思說公務員加薪是參考私人市場指標，到底是哪間私人公司會大幅為員工加薪7.26%，真希望他能說清楚。

最令納稅人意難平的是，公務員在疫情高峰期只顧留在家中工作，多個政府部門的運作陷入停頓，以致早前甫回復正常，運輸署等部門隨即出現市民大排長龍等亂象。委員會說公務員在疫下工作辛勞，加薪關乎士氣，說起來面不紅氣不喘，實在令人側目。